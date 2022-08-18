超乎馭想 蛻變之作 新世代跑旅SYM MMBCU跑格上市

SYM為因應不同使用族群的需求，自2018年起陸續推出BT旗艦系列、Fiddle時尚復古系列、4MICA多功能車款、全新迪爵國民神車等多元車款。為持續滿足不同的消費客群，SYM再推出全新的產品線「CU」系列，分別代表「跨界Crossover」＆「獨特UNIQUE」，CU系列除延續SYM的創新精神以外，更加考量騎士生活體驗需求，並結合人因工程、創新、機能平衡的高VP值，帶來更趣味的騎乘體驗。

新世代跑MMBCU即屬CU系列推出的第一個車款！MMB代表「Mamba曼巴」，和曼巴蛇一樣有長距離高速移動的特性，MMBCU以SYM引以為傲的158c.c.R世代水冷引擎為基礎，但車輛調教為更適合長途騎乘、良好機能性的GT跑旅車款，期待以新世代跑旅的定位，帶給消費者全新的車款選擇。

MMBCU上市首購價110,000元 (不含牌險），入主再享首購好禮4重送！圖／業者提供

外型設計以仿生手法融合跑格元素，並特採遠近燈上下分離之汽車級LED大燈、LCD儀表板，以及BOSCH 10 ABS防滑系統、TCS循跡防滑系統等頂級配備！而為強化乘用舒適性則是賦予跑旅人因工程；並且因此營造出同級距最大車廂空間，其28公升置物空間即可放置一頂全罩及一頂半罩安全帽，全然滿足旅程途中裝載需求。至於超大前置空間則可放置700cc飲料杯、手機及擦拭布等物品，並附有隱藏式掛鉤，加強置物便利性。

SYM MMBCU上市首購價110,000元 (不含牌險，已扣除購車金)，入主即享首購好禮4重送：第一重：購車金3,000元(直扣)；第二重：36期0利率；第三重：鋼鐵險；第四重：環島特仕安全帽