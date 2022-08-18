不甩極限 熱血無界 TOYOTA GR 86傲氣發表

2012，TOYOTA 86導入台灣，隨即引爆小型跑車熱潮，累售至今已破2千台！10年後迎來大改款，這次融合GAZOO Racing賽道血統，並改以GR 86之姿登場。除了升級2.4升水平對臥引擎，更同步販售手排與自排車型，正式售價各為152.8萬及156.8萬元。

這顆全新2.4升FA24水平對臥引擎，最大馬力達到234 ps；在3,700 rpm可迸發25 .5kg-m最大扭力！而其低重心車身設計，以及特採輕量化高抗扭剛性鋁合金鋼材，更進一步提升GR86在空力表現。自排型更升級搭載EyeSight系統，包含ACC 全速域主動車距維持定速系統、PCB 預警式防護系統、LDW車道偏離警示功能、PCTM 預防碰撞油門控制系統等更屬標配。全等級更標配BSD盲點偵測警示系統、RCTA 後方車側警示系統、倒車影像輔助系統等安全警示，以及7 SRS氣囊，全面守護駕駛者安全註

搭配GR 86上市，TOYOTA品牌同步宣布進軍Web3元宇宙世界，發行TOYOTA在台灣的首款NFT-GaRage 86，首創將NFT結合「GR86半年免費試乘」實體賦能，展現虛實整合的大膽創意，堪稱台灣難得一見創舉。GaRage 86將限量發行400組，喜愛TOYOTA GR及GR86的粉絲們即日起至8/22，可至活動網站 (www.toyota.com.tw/event/grnft) 登錄資料參加NFT抽獎，得獎者只要全程參與活動，即有機會獲得「GR86半年免費試乘」、「GR86兩天一夜試乘」、「GR賽道活動」、「GR限量手錶」等多項超值實體賦能。TOYOTA未來亦將推出更多Web3相關應用，期與線上粉絲創造更緊密的互動。