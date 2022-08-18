第32屆TAAHi-End音響大展 圓山大飯店熱烈登場

2022第32屆TAAHi-End音響大展於今(18)日至21日連續四天假圓山大飯店熱烈登場，今年適逢音響大展32周年，主辦單位臺灣音響發展協會以「起動・音樂・魅力」為題，期望能創造更多愛樂人口，提昇精緻音樂的鑑賞層次，展現台灣社會優質藝術文化及影響力。

因全球疫情嚴重影響，國內外各大音響展紛紛停辦，而外國廠商雖因疫情無法參與盛會，但德國與馬來西亞的Hi-End音響協會皆特地寫下祝福。此次不懼疫情因素，仍吸引國內外許多廠商參展，高達150個展廳結合「國際汽車音響競賽協會台灣分會」，增加戶外花園廣場展示汽車音響，希望能使參觀民眾體驗更多元的音響魅力。

社團法人臺灣音響發展協會理事長張文錦引用「莫札特：如果愛是一種力量（force），那音樂是一種魅力（driving force)」。此屆音響展活動口號以「起動・音樂・魅力」為發想，致力提倡多聆聽音樂的文化，探索發現音樂內涵和魅力所在，紓解民眾生活的壓力，起動生產力，創造力。這也是協會所肩負的社會責任與宗旨，因此打造一個讓民眾期待的音樂及音響節慶月，這是始終努力的目標。

另外，今年音響大展傾全力製作的發燒精選CD，曲目總計14首，邀請國內十位收藏超過萬張CD、黑膠唱片的發燒友們共同遴選，並由各大唱片公司提供音樂授權，讓觀展民眾返家後還能繼續享受音樂盛宴。展覽期間，除了音響發燒器材可參觀之外，更有耳機、藍芽音響等展示。

今年音響大展傾全力製作的發燒精選CD，曲目總計14首，讓觀展民眾返家後還能繼續享受音樂盛宴。圖／臺灣音響發展協會提供

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