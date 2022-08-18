3M™ 商用餐飲淨水系統打造最適水質解決方案

台灣各式連鎖餐廳、速食店、咖啡廳、手搖飲店的各式飲品調製及飲用水，皆仰賴裝設淨水器過濾水中可能殘留的細菌、雜質、餘氯等避免對人體的危害，但往往忽略了台灣因地形造成各地區水質狀況不一，因此造成相同品牌及調製比例所做出來的餐飲，在不同地區品嚐起來的口感卻略有落差的狀況。

為解決連鎖餐飲業者在使用淨水器過程中可能遇到的水質困擾，致力以科技改善生活的美商3M，特別針對餐飲業者推出3M™ 商用餐飲淨水系統一機解決方案，除了採用I.M.P.A.C.T技術安心淨水，還能針對不同地區調節軟硬水質以打造最佳口感，且一機適用於多種餐飲設備，提供領先業界的高處理水量，同時滿足消費者及餐飲業者對淨水系統「好水質、好口感、多功能」的多元需求。

3M特別針對餐飲業者推出3M商用餐飲淨水系統一機解決方案。圖/3M提供

I.M.P.A.C.T.製藥等級淨水 濾除99.99%細菌 把關餐飲用水

水質控管對業者餐飲品質及消費者感受度都至關重要，而除了餐廳飲用水，舉凡製冰機、咖啡機、氣泡水機、冰淇淋機、蒸烤箱、到烹調過程等等都需使用到淨水，卻鮮少消費者關注這些餐飲設備用水的水質問題。3M™ 商用餐飲淨水系統採用I.M.P.A.C.T. (Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology)技術的高壓縮塊狀活性碳為核心濾材，結合製藥級0.2微米超微細除菌膜，能濾除水中99.99%致病細菌、囊孢菌等微生物，達到頂級過濾效能，有效率除水中的餘氯及異味，提升口感之餘同時保留對人體有益的礦物質。

五星主廚、花式調酒師分享商用餐飲淨水眉角經驗談

五星主廚王輔立分享：「所謂食以水為先，廚房場內從使用無菌淨水清洗食材、到醬汁調製、熬煮湯頭等，水質的好壞會影響料理的口感精緻度，而餐廳外場提供的飲用水品質，也會直接影響客人對餐廳的第一印象。因此對餐飲業而言，除了食材新鮮度及廚師的手藝功力之外，水的品質與衛生，是實現良好顧客體驗的關鍵。不過台灣南北區域的水質軟硬度不同，甚至連不同街道的水質都可能有差異，進而影響料理口感，透過淨水器過濾，能讓餐飲用水擁有一致穩定的水質，無論對餐飲業或家庭料理來說都很重要。」

花式調酒師Duncan分享：「調酒跟手搖飲一樣，需要時常研發不同飲品，而調製過程中包括冰塊、氣泡水、自製糖漿都跟水息息相關，因此會特別注重水質的穩定度。以製冰機為例，冰塊會帶有霧狀的霜，有可能是快速冷卻下凝結成的霜，也有可能是製冰機過程中的水殘有未過濾乾淨的雜質沉澱物，加上未經處理的硬水容易沉積水垢，都可能影響製冰機的運轉壽命以及消費者食用上的疑慮，我自己的餐廳目前就是使用3M商用淨水系統，使用後不僅可讓冰塊更純淨透明、並濾除異味，一機就能適用在多款的店內餐飲設備上，提升口感之餘也能降低硬水雜質水垢造成冰槽結垢，製冰效率變差。」

五星主廚王輔立示範用3M商用餐飲淨水系統過濾的純淨好水製作湯品，並分享水質對烹調的品質差異。圖/3M提供

領先業界總處理水量 減少濾芯更換頻率 經濟效益UP

3M ™ 商用餐飲淨水系統一機可適用於生飲水、製冰機、咖啡機、氣泡水機、飲料機、冰淇淋機、蒸烤箱等各式設備，簡易安裝單一系統即可滿足整場複合式餐飲用水設備需求，內含水垢抑制配方，避免鈣、鎂離子沉積管路，減少設備磨損，並打造專屬最適水質解決方案，呈現絕佳風味，讓消費者喝得放心、餐飲業者用得安心。



此外，3M ™ 商用餐飲淨水系統的濾芯採打摺式設計，大幅提升容汙力，並擁有領先業界的總處理水量，單支濾芯過濾餘氯的總處理量最高可達54,000加侖 (換算單一濾芯即可提供56,000杯240ml的咖啡)，可減少濾芯更換的頻率，加上機體不需插電等耐用持久的特性，在使用上更具經濟效益。美商3M台灣子公司分離及過濾科學產品部門營運經理王克安表示：「3M擁有超過80年淨水技術，將生物製藥、食品飲料、精密電子等高端應用的過濾技術與濾材，延伸至商用餐飲淨水產品，堅持原廠品質把關，加上完善售後服務，為台灣餐飲業者及通路夥伴提供保障，也是許多連鎖餐飲品牌多年來愛用指定的淨水系統。據統計全球淨水器市場規模單年度即達358億美元註2看見全球民眾對淨水需求日益增高，3M ™ 商用餐飲淨水系統打造兼具純淨水質、絕佳口感、與多功能性的整場淨水解決方案，用最便利且符合經濟效益的方式為餐飲業把關最佳水質。」

3M™商用餐飲淨水系統祭出商用餐飲業者限定優惠

3M此次也針對餐飲連鎖業者推出相關合作活動，即日起至2022/09/30止，凡與3M聯繫瞭解「3M™商用餐飲淨水系統」，即可享有以下服務：

由3M或授權經銷商依店家所使用之機器設備和淨水需求，量身評估、建議最適3M™商用餐飲淨水系統。

第一次建置3M™商用餐飲淨水系統裝，裝機享建議售價 9折 優惠。安裝第一年內之替換濾芯享建議售價 8折 優惠！

優惠。安裝第一年內之替換濾芯享建議售價 優惠！ 附贈3M商用餐飲淨水標章立牌/掛牌，使來店的消費者安心享受層層過濾的口感與純淨。讓「世界級淨水專家—3M」協助台灣的餐飲業者以好水質實現對客戶的堅持。

想了解更多3M™商用餐飲淨水系統資訊：

產品官網介紹：www.3mfoodservice.com/tw

影音連結：https://www.youtube.com/shorts/dFw1yWAHLYA

想了解更多，歡迎填寫表單,將有專人與您聯絡

http://go.3M.com/ServeWithSuccess