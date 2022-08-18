台北新板希爾頓酒店 「夏夜晚風」 微醺假期

把握開學前的假期出遊、陪伴小朋友開心放風。台北新板希爾頓即日起至9月底推出的「夏夜晚風住房專案」，主打微醺旅行，專案包括2小時的逸廊HAPPY HOURS，指定酒款啤酒、調酒無限暢飲，雙人成行，平日3999元，周五與周六及中秋連假期間(9/9-9/11)入住4599元。榮獲金牌環保旅館的台北新板希爾頓，歡迎旅客使用悠遊國旅補助與環保標章旅館補助，全官網住房專案皆適用，每房最高可折抵1500元，訂房專線02-29583000。

夏夜晚風住房專案，享有一樓大廳酒吧-逸廊2個小時內，3款啤酒、Vodka Lime、Gin Tonic 等4款調酒的無限暢飲，每房最多再加贈2杯特別調酒-楊枝甘露。圖／台北新板希爾頓酒店提供

渡假時喜歡小酌卻煩惱安排回程交通嗎?微醺之際，搭個電梯上樓就是客房，適合閨密交心的輕旅行或是情人之間的浪漫時光，旅行就是關係升溫的調味劑。夏夜晚風住房專案，享有一樓大廳酒吧-逸廊2個小時內，3款啤酒、Vodka Lime、Gin Tonic 等4款調酒的無限暢飲，每房最多再加贈2杯特別調酒-楊枝甘露；入席期間，逸廊全菜單享有85折，可以直接使用在晚餐或加點幾道下酒菜做餐酒搭配，都能讓歡聚的食光更有滋味。前一晚的狂歡，可以自在睡到中午退房，如果，喜歡住飯店就是因為不能錯過早餐儀式感，此專案還享有隔日悅市集全日餐廳早餐買一贈一，一天之計在於晨，讓元氣百匯喚起全新的一天。

★專案內容及酒單依現場公告為主，飯店保有更動品項之權益。

（警語： 理性飲酒 喝酒不開車 開車不喝酒。 ）