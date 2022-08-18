桃園科技藝術節 即日起開放免費索票

今年文化部首度與桃園市政府攜手展出「2022 TAxT桃園科技藝術節」，9/9-10/9盛大展開，即日起開放免費索票！可至桃園市政府文化局、桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館服務台索取實體票券，或於ACCUPASS線上系統索取虛擬票券。以「前進之路」為主題開展，包括其中兩個子題「秋光‧塘水‧舞鮮鮮」及第二屆桃園科技表演藝術獎，邀請台灣與美國、法國、日本、香港等共同創作展出。文策院副院長張文櫻提到，這次探討性別主題外，更跨足在地產業的連結，讓今年的科藝節獨有的特色更發光，從多元角度觀看社會、不同領域的轉業人士共同攜手邁向未來，綻放數位世代的藝術能量。

回應時下全球最熱門議題，展區設計戶外沉浸影音實驗空間，以5G雲端運算美學平台為基礎，邀請國內外藝術家推出影音串流裝置作品。文化局長莊秀美表示，桃園從傳產進步到現在以科技為主，接軌國際的重要責任，在工研院、各界的技術協助下，落實科技藝術的實踐計畫，呼應國際趨勢與在地特色的重要焦點，與此同時，八京建築對於桃園在地藝文展演大力支持，跨界的協力共譜讓藝文之路向前更進一步。

魯迅國際設計策展人曾鈺涓教授分享，這次的主題呼應女性意識，秋天的光影、埤塘的水波、記憶在腦中跳舞，思考女性之於大地的貢獻，更談到跨界之處不只是一場舞、一場劇，其實科技從古以來也一直在生活中介入。這次與江元皓藝術家從科技層面傳達自我認知與潛意識，與劉亮延導演共譜《妙玉》帶來「跨界」的不同思考，唱腔是京劇，音樂是來自爵士樂、創造流行音樂效果的舞台，從文學作品轉譯到劇場，其實是很大的翻轉，打造你想不到的藝術發聲，還有一個很重要的「跨」，跨在中央山脈，來自台灣不同城鄉的美學交流。

共有7檔及14場的演出來自花蓮山海的現代舞團婆娑舞集，以《佇流雲》優美演繹鍾肇政《濁流三部曲III流雲》銀妹的女性自覺；當代戲曲獨角戲第一品牌-李清照私人劇團感傷動作派Ft. TAI身體劇場，重量級改編楊牧經典長詩《妙玉坐禪》。工研院代表施香蘭分享歷年與文化部長期密切的合作，從工業的產製，變成內容的研發，以科技作為文本，挑戰新生代的科技展演，盛邀藝術家張晏慈的《幻象複本》透過裝置，複寫藝術家自身與家族與父親的記憶，產生無可模擬的新經驗！以及謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場，虛實融合打造《Second Body數位體驗》，藉5G技術串流360°沉浸投影，觀眾可置身超乎First Body的動感。

同時，邀請第二屆桃園科技表演藝術獎新秀首演-競技組首獎田子平《失重計劃III：摺疊震盪》將暴力美學進行「液態」意識流分解、放大感官；蕭景馨、謝賢德、洪翊博共同創作《無人知曉》，肢體結合手機互動，引進聲波WS技術精準動態捕捉，進入虛實間未知的聲光對話；薛祖杰《地帶》以手機看展，數據測量、轉譯呼吸心跳，開啟擴增實境的美感探秘、疫情世代的社會觀察。

《佇流。雲》及《妙玉》兩檔節目另有演後座談，主辦單位提供兩台iPHONE與神祕禮物，讓現場觀眾抽獎。

詳細資訊：https://youtu.be/lVedcaTqT4I