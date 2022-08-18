「絕對冷氮」氮氣飲品 忠實粉絲大推薦

位於台中市民權路的「絕對冷氮」，設有吧檯式座位，設計十分時尚。圖／許俊揚

在台灣，手搖飲等飲料市場何只百家爭鳴，要在這競爭激烈的飲品戰場中突圍、佔有一席之地，除了品牌效應的集客力之外，另一突圍方式，應即為「產品差異化」了。以「氮氣飲品」殺出重圍、短時間即累積一大票忠實粉絲的「絕對冷氮」氮氣飲品專賣所，可說是最佳實例。

「絕對冷氮」的餐點飲品。圖／許俊揚

「絕對冷氮」氮氣飲品專賣所負責人蘇達人表示，「創新才有機會，好的東西終究會被看見。」該公司飲品皆以「冷萃」方式製作，經由時間醞釀出飲品的純度與自然甘甜。產品除了以英格蘭厚吐司為基底的招牌起司牛、明太子蝦堡、松露菇菇堡、辣味卡拉雞、蘋果鮪魚堡、及精選炸物、輕食沙拉之外，在飲品的部分，目前推出氮氣咖啡及氮氣茶飲兩大系列飲品，並將於近日推出全新研發的飲品「精釀無酒精氮氣啤酒」。

冷氮咖啡拿鐵。圖／許俊揚

氮萃青檸果咖。圖／許俊揚

「絕對冷氮」因飲品加入氮氣的產品差異，在飲料市場具有極大獨特性，因此受到一大票對飲品品質及口感極為挑剔的消費者歡迎。蘇達人說，雖然目前其他飲品品牌、市面上有在銷售、為數不多的「氮氣咖啡」，但是這些氮氣咖啡是以氮氣機將氮氣瓶中的氮氣加入飲品中，與該公司自行研發的專利產品「氮氣飲品系統」將空氣中的氧去除、將氮氣純化後再將空氣中天然氮氣加入飲品的口感完全不同，仍具有極大的差異度。

將於近日推出的新品「精釀無酒精氮氣啤酒」。圖／許俊揚

氮萃黃金金萱。圖／許俊揚

蘇達人表示，「絕對冷氮」雖屬飲品新品牌，但已受到外國的矚目及青睞，目前已和越南談妥合作事項，正積極進行國外開店事宜。而在台灣，該公司的規劃是，至2023年底，預計開出50家直營及加盟店，目前正開放加盟，包含裝潢及設備，前5名加盟主只需加盟金128萬元即可開店。另外，該公司研發的「氮氣飲品系統」專利產品亦有銷售，歡迎酒吧、夜店等有飲料產品的業者洽詢。電話：04-23016611。

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