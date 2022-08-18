獨家折扣! 麗寶OUTLET MALL打造設計師品牌聚落「全面1折起」

強調立體俐落的剪裁，擁有極度女人稱號「HUANG SHU CHI黃淑琦」。 圖／麗寶OUTLET MALL提供



精打細算的小資女看過來，這裡有高貴不貴的設計師女裝可以撿便宜。麗寶OUTLET MALL 近期將館內C區1F打造為全台OUTLET獨家設計師女裝聚落，接續進駐了「HUANG SHU CHI黃淑琦」、「Isabelle Wen溫慶珠」、「CHIU MIN CHU邱明珠」、「J&NINA郭佩玲」、「TAN& LUCIANA陳探月&袁憶甄」等國內知名設計師服飾品牌，即日起至8／31日全面1折起。麗寶OUTLET MALL C區，外觀為歐洲式建築風格，室內挑高拱廊設計，搭配透光玻璃屋頂讓光線灑入，搭配10多家設計師服飾品牌簡潔明亮、時髦風格的店櫃裝修，讓消費者逛起來彷彿置身歐洲時尚街邊店。

風格帶著獨具強烈的衝突美學而聞名的「Isabelle Wen溫慶珠」。 圖／麗寶OUTLET MALL提供



麗寶OUTLET MALL為了打造跟商場風格一致的商品專區，經過半年多的招商規劃，陸續請來國內知名的十多家設計師女裝進駐，包括了強調立體俐落的剪裁，擁有極度女人稱號「HUANG SHU CHI黃淑琦」、風格帶著獨具強烈的衝突美學而聞名的「Isabelle Wen溫慶珠」、不使用動物皮草，堅持運作天然素材的「TAN& LUCIANA陳探月&袁憶甄」、展現簡約、都會、舒適的設計風格「J&NINA郭佩玲」、擅長傳統工藝與當代藝術的融合「CHIU MIN CHU邱明珠」及對服裝除了美觀外，更在乎內在價值和獨一無二創意的「La F é ta」還有堅持純棉的材質,追求符合人性化的商品「milida」、擅長運用簡潔的線條結合不對稱、不規則的剪裁方式「odbo」等等。

擅長運用簡潔的線條結合不對稱、不規則的剪裁方式「odbo」。 圖／麗寶OUTLET MALL提供



麗寶OUTLET MALL假日經常可以發現從台北專程來台中挖寶的輕熟女，很多還是姐妹淘揪團一起來，挑選衣服時有人可以討論當軍師。因為這些設計師品牌正櫃單品訂價都要上萬，對於治裝預算有限的小資女比較難下手，麗寶OUTLET MALL一次找來這麼多設計師女裝進駐，解決了女性搭配的困擾，還可以省荷包。為歡慶最強女裝聚落誕生，設計師女裝聚落即日起至8/31日全面1折起，讓女性消費者用最優惠的價格，穿出獨特的時尚風格。