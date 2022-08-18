27號香腸「巨量大滿貫組」限時開賣

一年一度的中秋節來臨，盡情大嗑烤肉的日子將近，採買食材的煩惱也接踵而來，總擔心連假前物流塞車、份量不夠大家吃不盡興，台灣屏東老字號品牌27號香腸推出「中秋巨量大滿貫組」，內含14包香腸共4種口味不怕吃膩，佛心含冷凍免運、再加碼贈「夯肉用保冷袋」一個，讓預購早鳥們可以一袋出門快速開烤，連假烤得滿意，吃得歡喜。

創辦人邱麒璋表示，台灣人愛烤肉，而且香腸比起海鮮、肉片烤起來簡單方便，大眾接受度高，絕對是烤肉必備食材。現在官網購滿3000元，再加碼請大家品味古早味鹹豬肉1份，兩種不同的享受，滿足大口吃肉的慾望！

職棒級美味一口入魂，連年爆單先搶先贏

前兄弟象球員的創辦人邱麒璋，從職棒退役後傳承母親手藝，把對棒球的熱血職人精神投入製作香腸，嚴選台灣豬搭配獨家製作配方及高粱酒，造就軟嫩多汁的味覺享受，堅持絕不添加人工色素、亞硝酸鹽，就是要讓消費者都吃得安心。許多饕客吃過一次就上癮，每逢中秋前夕往往大爆單，沒搶到的消費者只能遺憾錯過，27號香腸今年為了因應大量需求，提前加大產能並推出早鳥預購方案，就是要讓每個人都品嘗的爆汁銷魂的香腸。

超值保冷袋只送不賣，烤肉一袋走就靠它

除了巨量大滿貫組早鳥預購，27號香腸更因應媽媽粉絲心聲，貼心附贈「夯肉用保冷袋」只送不賣，大容量好裝又方便，僅限量200組回饋給大家。優惠活動即日起正式開跑，若想把握中秋連假和親朋好友一起享受佳節氣氛，可立即至官網訂購。(https://lihi1.com/5vGUv)