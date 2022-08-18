四季晴冠軍「麻豆文旦禮盒」中秋禮盒不踩雷

中秋佳節將近，還在煩惱中秋禮盒怎麼選？除了常見的月餅、蛋黃酥之外，柚子更是許多人中秋經典的伴手禮，然而文旦贈禮學問多，除了考慮產地品種、果園評鑑、樹齡年份、口感香氣等等，禮盒包裝更是近年來消費者青睞的關鍵，有別傳統市售的文旦禮盒，往往過於簡單，而主打一期一會的電商品牌四季晴，將鮮果伴手禮樹立新標竿，好吃又好看一次做到位。

一期一會的滋味 中秋佳節不可或缺

循著節氣、順食當季，挑選「對時」的當季鮮果眾所皆知，市售文旦產地與品種各有風味，而大眾最熟悉的產地仍舊是台南麻豆。四季晴品牌經理表示，挑嘴的客人專門指定麻豆老欉文旦，由於老樹的養分精華濃縮再濃縮，文旦顆顆個頭小而沈澱，柚米細緻又飽滿，獨一無二的風味加上產區數量極稀少，是文旦中最受歡迎、也最難搶的珍寶。

先品嚐、後送禮 企業贈禮不怕踩雷

中秋為一年當中企業贈禮的最大需求時節，對於企業採購最在意的莫過於送禮體面、服務到位的兩大目標，除了嚴選鮮果品質，四季晴推出貼心服務讓消費體驗升級。四季晴首先推出「限量試吃」服務讓企業主安心選購，同時提供印刷精緻禮卡、名片代貼、多地址分送等加值服務，恰如其分地將心意送至收禮者手上，為近年許多企業贈禮的指定首選！

中秋祝福傳遞 偏愛贈禮活動現正開

月圓人團圓，幸福過佳節，中秋歡聚與家人朋友一同品嚐清甜柚香，讓團聚時光更加美好。四季晴粉專限時推出「偏愛禮」活動，只要在指定貼文完成留言，可免費參加「文旦禮盒」抽獎，一盒給得獎者，一盒可指名給心中最特別的人，用好禮傳遞真情祝福，詳情四季晴客服 ：0800-777-237或官網連結：https://lihi1.com/lFlA1。