老爺逐夢公開賽第二回合雷雨攪局 大會縮短賽事定8/19決賽

總獎金315萬之肇喜登峰巡迴賽第4站-老爺逐夢公開賽今天（8/17日）在老爺關西高爾夫球場進行第二回合賽，因下午大雷雨暫停比賽，後來仍因大雨無法繼續比賽，共有多達65位選手未打完，延到明天（18日）早上7:30起開球補賽。大會亦宣布，本次賽事縮短為3回合54洞，將於8/19進行第三回合最後決賽！

在已打完二回合預賽的65位選手中，以黃頎打出68桿共計兩回合總桿低於標準桿9桿之135桿，暫居領先；楊斐皓以兩回合總桿低於標準桿8桿之136桿，暫時和打完6洞也是低於標準桿8桿的林文堂並列第2；陳威勝、劉嚴鴻兩人同以兩回合137桿暫並列第4位；另外已打完的三位選手林張恆、謝繼賢、陳裔東則是暫時並居第6。

楊斐皓兩回合-8桿和打完6洞也是-8的名將林文堂暫列第二。 圖 /鍾豐榮攝影

這項比賽為三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，本週單站冠名主辦單位是老爺關西高爾夫球場，而主要贊助為綠林興業有限公司（董事長林果兒），主辦單位則屬TPGA台灣職業高爾夫協會。

這是老爺球場相隔23年後再度舉辦男子職業公開賽，老爺關西球場於1995年正式營運後，舉辦了1998及1999年兩屆老爺男子公開賽；其後連續舉辦了17屆的TLPGA老爺女子公開賽。