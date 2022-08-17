icash Pay綁LINE Bank快點卡消費 最高享LINE POINTS 11.5%點數好康

8月邀請好友加入官方帳號超嗨抽LINE POINTS 100點，抽獎最多100次

LINE Bank深入觀察民眾日常消費的需要，特別在8月「快點便利購」7-ELEVEN優惠通路新增icash Pay付款方式，讓用戶能更便利地買到商品，還可拿到最高LINE POINTS 11.5%的點數好康，感受消費拿點的小確幸！

LINE Bank總經理黃以孟表示，「我們發現民眾越來越習慣使用電子支付，金管會今年6月的統計數據就指出，民眾使用電子支付帳戶的儲值金額，連續兩個月突破200億元，6月金額達到單月史上次高紀錄，顯見電子支付在生活當中的重要性。因此，LINE Bank今年初已開放主帳戶連結一卡通MONEY帳戶，讓用戶享受儲值、提領服務，近期也新增icash Pay綁定快點卡，為用戶帶來更多付款選項。」

8月「快點便利購」7-ELEVEN優惠通路新增icash Pay付款方式，用戶想買7-ELEVEN商品，能綁定LINE Bank快點卡到7-ELEVEN實體門市或使用OPEN POINT App綁定卡片付款，除了LINE Bank快點卡筆筆享有LINE POINTS 1.5%回饋之外，每週一至週五8:00 ~ 24:00再享每週首筆加碼優惠10%，總計最高享有11.5%，每週上限10點，消費同時享有點數好康，每週限量前15,000名。

另外，「快點出遊趣」加碼優惠活動，優惠的通路目前涵蓋電商、餐廳、加油站和停車場等多種生活場景。現在用戶每週一至週五8:00 ~ 24:00 到momo購物網、LINE禮物結帳，或每週五至週日8:00 ~ 24:00到麥當勞消費、使用快點生活圈Autopass付款，通通有機會享有最高LINE POINTS11.5%的回饋，消費結帳前可別忘了至LINE Bank App切換「快點便利購」或「快點出遊趣」權益，享受好康拿點數。

除了上述點數優惠以外，LINE Bank更祭出8月限定點數抽獎活動「友你真好」，希望讓用戶點數賺飽飽。8月15日起至8月31日止，活動期間內，只要成功邀請好友首次加入成為LINE Bank的 LINE 官方帳號好友，邀請的這一方，可以獲得抽獎資格1次，LINE Bank總共要送出LINE POINTS 1點共5萬筆名額，最大獎LINE POINTS 100點共20筆名額，每人最多能夠獲得100次抽獎機會，推薦越多人，抽獎機會越多，更有機會拿到百點大獎。活動詳情請見LINE Bank官方網站公告：https://www.linebank.com.tw/notice/events/1187733