北投女巫魔法節 特約店家百項優惠折扣 四重優惠 四折回饋 共享女巫滿滿祝福

暑假旅遊何處去?北投商圈今年8月4日至9月4日舉辦為期一個月的「2022北投女巫魔法節」系列活動，推廣在地溫泉、美食、購物及住宿等夏日商圈特色，更一口氣集結超過百間在地店家，包含：飯店旅社、量販零售、美食餐飲、服飾精品、文創文藝、休閒娛樂、美容Spa等7大類別店家共襄盛舉，祭出四大超值優惠好康，超過150項的優惠，要讓民眾這個月到北投吃喝玩樂都開心，歡迎民眾暑假到北投走走，好吃好玩又好買！

百間特約店家優惠享不完！美食最低58折起、來店禮、買一送一、滿千折百、北投食宿最低4折起、搭配國旅補助2人同行千元有找。

第一重—女巫祝福優惠，滿額贈禮

消費者凡於特約店家消費滿新臺幣500元以上(以下同)， 不限店家可累積，即可至北投公園噴水池旁服務處，憑消費收據或發票兌換「北投溫泉博物館限量紀念款彈珠汽水」，每日限量發送！此外，至北投公園主造景場域參加AR女巫賜福集點，及至新北投站廣場或線上VR秘境闖關成功的消費者，還可以憑消費收據或發票及闖關證明至北投公園噴水池旁服務處兌換「女巫福氣袋」，一樣 數量有限，限量發放，歡迎大家一同來北投泡溫泉吃美食。

第二重—女巫NFT 獨享優惠，近百家優惠方案吃喝玩樂通通包

活動響應數位化趨勢，特別推出「女巫NFT」，民眾至活動主造景場域北投公園或是北投在地特約商家，掃描現場 QRcode或搜尋NFT下載QRcode，即可獲得活動專屬女巫 NFT，活動期間至北投在地特約商家出示女巫NFT，即可享有店家推出消費優惠！近百家特約商店優惠，包含：春天酒店、北投亞太飯店、水都溫泉會館、北投南豐天玥泉等溫泉會館；以及北投三大速食業者、85度C等連鎖及在地美食名店，還有地熱谷小舖庇護工場、北投文物館等文創店家，計96家商店共同推出，僅次一檔錯過可惜。

第三重—綠點優惠，邊愛地球邊享優惠

為響應並鼓勵民眾綠能減碳的實踐，主辦單位特別規劃「綠點優惠活動」，民眾只需下載Mobii APP，並搭乘大眾交通工具，收集Green Points，即可兌換特約店家活動專屬電子優惠券，超過30間特約商家，從溫泉住宿到美食都有優惠。

第四重—女巫小夥伴專案優惠，給你最超值的北投魔法優惠

在地商家為歡慶首屆北投女巫魔法節，除了滿額贈禮及 NFT優惠外，更推出「店面專屬優惠」，祭出超值的食宿專案、活動贈禮等，包含：「春天酒店24小時住好泡滿一泊一食+風呂+24小時住宿只要3,999+10%，再享1,300國旅補助」、「北投老爺雙人住宿含早餐4折起，搭配國旅補助再加贈最高1,300元抵用金」、「泉都溫泉會館魔法午茶宴新登場250元魔幻價/雙人泡湯午茶套餐77折」、「水都溫泉會館平日雙人房一泊二食搭配補助只要899元起」、「嘉賓閣溫泉會館享一泊二食國旅補助二人同行只要999元起」、「享溫泉-大眾湯買一送一」、「美代溫泉飯店住宿全面48折國旅補助1300元/套房泡湯買三送一」、「倆人旅店住宿含早餐7折/套房泡湯含下午茶8折」，還有「十和田鐵板燒活龍蝦雙人海陸套餐58折限時優惠」。

2022北投女巫魔法節9月4日前在北投公園、七虎公園、七星公園、地熱谷等場域辦理為期1個月的活動，更展出「女巫潮科技」、「女巫夜傳說」、「女巫魔法村」、「魔法舞台」、「奇幻園地等主題區，週週帶來不一樣的特色主題活動，每晚都有精彩的鐳射秀及超好拍的魔光幻境，夏季限定的女巫魔法節還剩不到半個月，歡迎民眾攜家帶眷到北投走走，體驗白天及夜晚不同面貌的北投，絕對好吃好玩又好逛。

8月20至21日女巫星光夜登場，歡迎親子來同樂。圖／台北市溫泉發展協會提供

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