Coway攜手蝦皮商城品牌旗艦店 單日業績最高暴增40倍

成立超過30年的韓國家電品牌 Coway主打「讓生活更簡單．卻更有價值」，以每個淨水器、空氣清淨機平均花費6年研發的專業形象，在韓國受到許多家庭信賴。進入台灣市場，Coway除了與符合品牌「極淨力」形象的藝人合作，更結合線下消費者體驗與蝦皮購物數位行銷工具，以靈活的行銷策略讓 Coway 業績暴增，位於蝦皮商城的Coway台灣官方商店更曾創下最高單日 40 倍的業績成長。 達成業績高峰的祕訣是什麼？Coway 台灣獨家代理商格威股份有限公司電商部業務經理王思寧特別分享品牌端的行銷心法。

成立超過30年的韓國家電品牌 Coway主打「讓生活更簡單．卻更有價值」。圖／Coway提供

優先追求高品質！Coway開設蝦皮商城品牌旗艦店，結合三大保障專業形象拉抬客單價

Coway是來自韓國的家用電器領導品牌，總部設立在首爾，一開始在韓國市場從淨水器起家，主打「家淨化」。在成為韓國最大的淨水器品牌廠之後，才陸續開始拓展到其他家電產品，同時佈局海外市場。

王思寧分享，Coway 的產品一直都是走在最前端，是引領市場變革的品牌，而不是隨波逐流的品牌，像是瞬熱型飲水機，或者結合飲水機、製冰機、瞬熱的產品，在推出之後都引領韓國當地風潮，成為同業競相模仿跟進的標的。而其廣受好評的另一個原因在於「品質」，平均產品開發週期大約6年的時間，內部對於產品銷售前、中、後，也都以最嚴格的標準看待、以追求更高品牌為優先考量，「淨水器就是要做好乾淨的水，清淨機就是要提供最乾淨的空氣，是我們不變的初衷。」

2013年進入台灣市場至今已約10年的時間，和許多品牌一樣，Coway也在這2年觀察到疫情對市場的顯著影響，王思寧頗有感觸：「其實一開始台灣消費者對於高單價的清淨機、淨水器接受度比較低，因為他們沒辦法用肉眼實際看到淨化後的效果，所以在購物選擇上傾向於白牌、低單價的產品。疫情改變了許多人對居家環境的看法，我們發現客人不再是以價格為優先考量，而是在於這產品會不會帶來更好的水、空氣。」

消費者對於飲用水跟空氣品質需求的與日俱增，以及疫情影響下往線上移動的消費趨勢，促使Coway在近2年投入了更多資源深耕電商市場，並選擇與Coway同樣有著安心形象的蝦皮商城成立品牌旗艦店。王思寧表示，蝦皮商城提出的正品保障、十五天鑑賞期、蝦皮安心退三大保障，以及品牌旗艦店建立的形象，有助於消彌消費者線上購買高單商品的疑慮，進而帶動淨水器產品的平均客單價從1萬元成長到2~3萬元區間。

圖／蝦皮提供

借助蝦皮購物「聊聊」克服溝通痛點，攜手蝦皮購物推KOL行銷規劃助攻賣場業績飆40倍

其實 Coway 早在 6 年前就關注到電商平台的發展，但卻有著難以克服的痛點「空氣清淨機單價高、淨水器需要安裝」。王思寧表示，Coway 的空氣清淨機主力商品以中高階為主，而大部分消費者只要購買超過1萬元以上的高單價家電，都會希望徹底了解產品功能；淨水器則是需要專業安裝指導，包括環境、安裝方式、牽線方法等等，以上問題通常需要面對面溝通、教學，因此儘管觀察到網購趨勢，Coway早期仍以實體通路為主，在電商平台並沒有太多的著墨。

而成功解決 Coway 頭痛的溝通問題的，正是蝦皮購物的「聊聊」功能。王思寧提到，「蝦皮的『聊聊』功能，讓我們可以透過照片、影片，來幫忙客人解答問題，例如客人可以拍攝他們的廚房，我們會畫一張圖告訴他們淨水器可以安裝在哪裡、管線可以怎麼接。透過這個功能，我們促成了非常多的訂單。」

進駐蝦皮商城，並透過「聊聊」克服線上銷售問題後，Coway也開始賦予線下、線上通路不同的行銷目的，線下著重體驗，例如：純淨水試飲活動，線上則是配合多管道曝光，透過增加消費者接觸點，進一步提高購買興趣。舉例來說，消費者可能會在實體參與試飲活動後產生消費動機，回到家中後，看到搭配線下活動投放的廣告祭出優惠價格，就可以順勢在電商賣場下單。

王思寧表示，2021 年7月疫情高峰期間，蝦皮商城的Coway品牌旗艦店觀察到非常龐大的流量，Coway 趁勢結合新品宣傳，在 8 月份做了 KOL 的行銷規劃，藉由提供蝦皮購物媒合的KOL專屬優惠折扣碼搭配Instagram曝光，造就非常大的轉換率，讓蝦皮商城品牌旗艦店單日業績最高爆增 40 倍。

5星賣場養粉秘訣：蝦皮遊戲提高粉絲黏著度、蝦皮 X Facebook廣告精準導入站外流量！

圖／蝦皮提供

Coway在蝦皮商城上已擁有4.5萬粉絲，並始終維持亮眼的5顆星評價！聊到培養粉絲好評的秘訣，除了對產品品質的嚴格把關與非常快的出貨速度之外，Coway也肯定蝦皮購物的高創新行銷能力及粉絲黏著度，對品牌經營很有幫助，王思寧表示，「我們觀察到蝦皮在經營用戶這方面是比較積極的，特別是把娛樂跟品牌結合在一起，這讓我們可以針對商品做不同面向的溝通。」實際執行上，Coway會利用蝦皮購物完善的養粉工具與行銷機制，提升品牌形象、拉抬業績。

王思寧進一步分享，很少電商平台擁有內建的遊戲，但蝦皮購物除了有「蝦皮消消樂」、「蝦蝦果園」等擁有眾多粉絲的遊戲外，也提供品牌賣家簡單的工具可在賣場內架設專屬的小遊戲，多樣且趣味的機制，吸引消費者主動進站遊玩、增加停留時間，作為獎勵拿到的品牌折價券也可以購買一些原本有在考慮的產品，讓品牌獲得轉換。而聊聊、蝦皮直播等互動工具則讓品牌消彌跟消費者的距離感，創造銷售機會。

而蝦皮購物的「月月盛典」的策略，則透過於每月固定時間祭出優惠活動深植用戶心中，讓消費者自動在每月固定時間回流，尤其自2021年起還增加了「月中狂購節」、「商城狂購節」等更多促銷時機。不僅為消費者創造更多優惠的購物機會，對品牌方來說，只要配合平台活動日期、跟進折價券疊加優惠，就能夠在每月固定的時間收穫好的成績單，這種可預期的流量，有助於品牌完善在平台上的行銷規劃，更曾在商城狂購節創下單日業績最高彈跳20倍的佳績。

除了運用站內行銷工具維持平台內的互動及能見度，Coway 也非常積極使用蝦皮購物的協作廣告工具導入站外流量。王思寧透露，「我們大概從去年開始接觸蝦皮 X Facebook廣告，以往使用其他社群廣告工具的投放成效都是未知的，甚至很難計算轉換率。在接觸這個工具之後，我們可以得到精準的用戶輪廓、成效分析，進而做策略上的應對，對我們幫助很大，ROAS (廣告績效) 更曾來到25倍。」

蝦皮購物行銷工具穩定挹注銷售活水！Coway大膽開啟未來佈局，預備進軍租賃市場

總結進駐蝦皮商城以來的行銷規劃，可以說是只要有活動Coway 一定會投入，結合「月月盛典」推出優惠，搭配站內站外行銷工具導購，創造更高的業績彈跳，讓 Coway 在線上通路有源源不絕的活水挹注。

有了穩定的線上活水，談到下一步，王思寧預期會走入產品租賃市場，「以目前來說，由於韓國消費者沒有買房的習慣，不太可能買斷很貴的淨水器設置在租屋處，所以韓國Coway 多數是以租賃的方式來服務客戶，並定期到府保養，無形之中增加消費者跟Coway 的黏著度，進而發展 Coway 其他的周邊。」在台灣，Coway也正在佈署人力，準備推動品牌往下個里程碑邁進、打開租賃市場，進一步讓 Coway 成為家喻戶曉的好品牌。