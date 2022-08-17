濟州特別自治道、觀光公社攜涓豆腐打造濟州美食快閃店

濟州特別自治道與濟州觀光公社於今夏，攜手韓式料理第一品牌涓豆腐，自即日起至9月8日於敦南店打造限定「濟州美食快閃店」。以濟州島著名的豬肉及海鮮為題，同步推出「濟州海陸饗宴四人套餐」，凡點套餐即可獲贈限量精美紀念品，更有機會抽到「台北─濟州島雙人來回機票」。敦南店也有大型窗貼展示，擁有豐富的濟州島視覺元素，如浪漫繡球花圖樣、守護濟州島的石頭爺爺、採捕海鮮的海女等，歡迎民眾拍照打卡。

涓豆腐濟州美食快閃店 營造「韓國夏威夷」氛圍

由濟州特別自治道與濟州觀光公社聯名涓豆腐的「濟州美食快閃店」大舉進駐台北東區，濟州島最具代表性的守護神石頭爺爺雕像呈現在敦南店窗戶上，採用夏日限定滿滿浪漫繡球花、採補海鮮維生的傳統海女文化、嬌嫩可口的黑毛豬與鮮甜的柑橘圖像加上繽紛色彩化玻璃窗貼，讓原本樸實的門市搖身變成「韓國夏威夷─濟州島造景」，讓消費者眼睛為之一亮，拿起手機拍個過癮，一秒置身在韓國。

獨家推「濟州海陸饗宴套餐」 每人平均650元品嘗海島風情正宗韓味

以觀光聞名的濟州島，擁有豐富自然景觀與宜人氣候，加上特色時令食材，更享有「美食天堂」稱譽。鮮嫩多汁的黑豬肉、沁甜飄香的柑橘，以及傳統海女文化所採捕的海鮮等，都是不容錯過的濟州島道地美味。涓豆腐以濟州島特產為題，結合多樣特色韓式料理與招牌嫩豆腐煲等菜色，推出2,388元「濟州海陸饗宴四人套餐」，包含海陸綜合嫩豆腐煲、韓式石鍋飯、起司海鮮辣炒年糕與綜合海鮮煎餅、巨濟島炸牡蠣等招牌料理，為癡迷韓系料理饕客們呈現正宗韓國美味。

獨家推「濟州海陸饗宴套餐」，每人平均650元品嘗正宗韓味。圖／涓豆腐提供

韓劇《我的藍調時光》劇中飲品─漢拏山燒酒，在涓豆腐也喝得到喔。「漢拏山燒酒」因採用濟州天然火山岩層水釀製，爽冽醇熟的口感，是搭配道地韓式料理的絕佳選擇。活動期間用餐加購「漢拏山燒酒」乙瓶送「濟州島限定燒酒杯」兩個。

活動期間用餐加購「漢拏山燒酒」乙瓶送「濟州島限定燒酒杯」兩個。圖／涓豆腐提供

2022濟州島觀光美食節自即日起至 9月8日止，濟州特別自治道與濟州觀光公社更大方提供濟州島來回機票抽獎，讓消費者不僅可以「食在口中，心在濟州」，更有機會親臨濟州島，感受世界自然文化遺產的優美風景與悠久文化。

凡點「濟州海陸饗宴四⼈套餐」，即可獲得「台北─濟州島雙人來回機票一組」抽獎卡乙張；加入LINE@輸入「發票號碼」，就有機會抽中「台北-濟州島雙人來回機票一組」；兩⼈(含)以上同行用餐，掃描桌牌QRcode，填寫濟州島觀光問券，即贈「600元海味料理兌換券」乙張：兌換券內含海鮮辣炒年糕、韓式起司烘蛋捲，數量有限，贈完為止，還有機會抽中「台北-濟州島單人來回機票一組」。詳情可查詢涓豆腐22間門市：https://www.dubuhouse.com.tw/Store.html

濟州美食涓豆腐敦南快閃店地址：台北市敦化南路一段233巷9號(忠孝敦化捷運站5號出口)