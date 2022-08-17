美威鮭魚專賣店推燻鮭系列輕食 任一主餐最低55元可加購煙燻鮭魚盛

仲夏之際，不妨享受一頓海味纖食，讓滿溢燻香的嫩鮭打開食慾之門，與三五好友微「燻」一夏。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創「Supreme Salmon美威鮭魚」。應廣大消費者熱烈期盼，即日起首次於全台美威鮭魚專賣店（北新店除外）盛大推出燻鮭系列輕食，邀您與陽光一同慢食。

富有迷人燻製淡香的燻鮭是風靡歐美，且為餐桌上常見的開胃輕食首選，「Supreme Salmon美威鮭魚」推出燻鮭系列輕食，包括「和風胡麻燻鮭溫野菜沙拉」、「明太子燻鮭塔帕斯」、「燻鮭春捲」、「煙燻鮭魚盛」，嚴選產地直送、生食級鮭魚油脂最均勻的菲力部位，經縝密拔刺處理後，以獨家低鹽低鈉醃漬技術，讓鮭魚風味清爽無負擔，再採用專業冷燻工法、天然櫸木低溫燻製熟成，不僅保有鮭魚獨有的柔嫩質地與綿密脂香，更不失絕佳鮮度，飄出馥郁迷人的燻香風味與鹹味，搭配沙拉、軟法等輕食，驚豔每一個味蕾。

美威鮭魚在台上市以來，從產地到餐桌，透過五星主廚的烹藝，規畫出以鮭魚入饌的美味佳餚。搭上盛夏之際，美威鮭魚端出營養均衡、健康滿分的「和風胡麻燻鮭溫野菜沙拉」(定價278元)，將香氣濃郁的厚切煙燻鮭魚、小番茄、紅黃椒、青花椰菜、馬鈴薯、小黃瓜等8種多彩時蔬盡收一盤，佐上主廚特製和風胡麻醬，自然襯出燻鮭的柔嫩鮮美與溫潤鮮蔬的清甜滋味，輕鬆攝取滿滿Omega-3與膳食纖維，在防疫期間，是道清新健康的必嘗輕食。

「和風胡麻燻鮭溫野菜沙拉」定價278元。圖／美威鮭魚提供

另端出色、香、味誘人的「明太子燻鮭塔帕斯」（2片定價110元；3片定價160元），將西班牙開胃小食的「Tapas」賦予新意，鬆軟Q彈的紅藜麥軟法鋪上鹹香明太子蛋沙拉炙燒添香，搭上豐厚鹹香的燻鮭魚片，咬下一口，味香迷人，與明太子的加乘滋味層層綻放。「燻鮭春捲」（定價158元）一上桌即讓人眼睛為之一亮，將生食級鮭魚以冷燻鎖住飽滿鮮嫩的鮭魚肉汁，搭配捲起春捲皮、鮮脆美生菜、紫包心、洋蔥等鮮美食材，無論融合泰式酸甜醬或和風胡麻醬都恰到好處，滋味豐潤卻不油膩，是道清爽開胃的美味一品。

「明太子燻鮭塔帕斯」，將西班牙開胃小食的「Tapas」賦予新意。圖／美威鮭魚提供

「煙燻鮭魚盛」（定價89元），香濃四溢的和風胡麻醬將燻鮭的鮮度襯托得更加濃厚分明，佐上小黃瓜絲、爽脆生菜，成就絕佳的味蕾和諧，凡消費任一主餐加購55元，即可享用這道海中恩賜小品，細品鮭魚散發的燻香風味，體驗舌尖上的小奢華。 美威鮭魚目前已成功插旗台北誠品信義店、京站店、北新店、美河市店、桃園經國店、台中勤美綠園道店以及新光三越台南西門店。