浪LIVE電豹女直播宣導青春專案反詐騙 全民防詐大解密

正值暑假，為向青少年加強宣導防堵詐騙，直播平台浪LIVE與新北市警察局新莊分局合作，攜手清新陽光T1人氣啦啦隊桃園雲豹電豹女一起共同宣導「青春專案」活動，進行反詐騙直播宣傳，在浪LIVE直播平台上掀起一股熱潮，造成觀看直播粉絲人數急速飆升，還引起熱烈討論聲浪瞬間圈粉無數，直播魅力展露無遺。

新莊分局員警分別介紹幾種常見的詐騙方式，更特別設計猜謎QA互動，與電豹女小楓、儀諪、筱緹同樂，為增加遊戲熱度，無法於第一時間答對的，其他人必須大口喝掉苦茶與檸檬汁，遊戲中女孩們呆萌又積極搶答的認真模樣，讓粉絲們大呼可愛，最後由小楓獲得雙冠王，幸運逃過2次懲罰，現場笑聲不斷。

猜謎遊戲過程中，新莊分局分隊長及電豹女各自在頭上戴上答案，透過來回問答猜出自己的答案，為躲避懲罰，女孩們無不卯足全力問答，其中小楓的「新莊分局」透過各種暗示，表明是一個機關或地點，卻猜出「手銬」、「警車」、「偵查隊」等爆笑答案，現場氣氛來到最高點。而儀諪猜的「提款機」，員警透露是詐騙集團會使用到的工具，儀諪自信滿滿表示，一定是「斜背包」，瞬間逗樂在場的所有人。

近年來詐騙手法不斷推陳出新，不過投資詐欺仍占大宗。員警表示，詐騙集團很會利用人性，在一開始投資金額不多的時候給一點甜頭吃，嘗到甜頭後則會變得貪心，等到後期投入大量金額時，錢就再也拿不回來了。另外有些謊稱虛擬貨幣、證券商等各種投資名義誆騙受害人，讓人信以為真，其實這都只是詐騙集團的劇本，他們甚至會備有教戰手冊，其中更註記各式詐騙話術以及該如何應對之道。

3位啦啦隊桃園雲豹電豹女分享投資詐騙經驗和想法。圖／浪LIVE提供

新莊分局分隊長亦分享，暑假期間有許多博弈紛紛出籠，詐騙形式也慢慢由線下轉為線上，在線上開設賭場，線上金錢交易也變得相對頻繁，在此狀況下，許多被詐騙受害人也不敢報案，因為害怕自己有可能涉及賭博罪，通常受騙金額也相對龐大。

而線上詐騙遊戲也時有所聞，電豹女紛紛表示不可置信，且異口同聲說自己是線上遊戲愛好者。她們提醒民眾，現在詐騙真的千奇百種，要特別當心別受騙了喔。