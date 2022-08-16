穎達聚攜手路易奇餐飲集團拓展版圖 目標2026年登錄興櫃

築間餐飲集團董事長林楷傑成立「穎達聚創投」，專門投資在萌芽階段的餐飲企業，今(16)日宣布投入資金24％協助「路易奇餐飲集團」加速拓展事業版圖，旗下路易奇電力公司預計今年9月開放加盟，目標2年內朝向10家店邁進，且期許將於2026年登錄興櫃。

林楷傑霸氣表示，「穎達聚，要做餐飲創投的天使！」他說台灣多數創投都希望直接併購成熟完整的企業，而歷經艱辛的創業路程後，現在有能力能輔導更多餐飲企業，期望有天小雞變大母雞並成功走向資本市場。今年5月投資基隆「麥克麵線」且順利開分店，此次與路易奇餐飲集團合作，將運用築間經營10餘年的豐富經驗，在系統、後端、物流、議價等方面提供強大的助力。

廚師出身的路易奇餐飲集團CEO武俊傑，不僅提供優質餐點，還要致力拓展加盟事業，他經營餐飲的思維與行銷手法則顛覆許多連鎖餐飲的僵固思維，無論是銷售模式、定價策略皆打破舊有觀點及作法。

路易奇餐飲集團CEO武俊傑(右)選用頂級的牛肉，讓消費者享用高品質卻親民的消費模式。圖／業者提供

其中網紅熱門打卡的燒肉名「路易奇電力公司」將於今年9月於國際連鎖加盟展登台亮相，2年內要拓展至10家店。而高雄「Cris Steakhouse」則是主推法餐吃到飽並進行小型改裝，打造生蠔小屋等獨特設計，而台北「Kris Steakhouse」則放眼米其林。

名廚武俊傑於2016年在日本國際料理大賽奪金後跨入餐飲業，2018年創立路易奇餐飲，目前旗下已有路易奇洗衣、路易奇電力、Cris Steakhouse、Kris Steakhouse與路易奇火力會社等5個品牌共9店。武俊傑指出，約2年前事業正要起飛時，卻遭逢嚴峻疫情影響，打亂了所有計畫，而透過穎達聚投入的資金與龐大資源後，計畫於2026年順利登錄興櫃。