保證最高收購價 全家舊機回收換現金 率零售通路促永續

台灣超商的服務項目涵蓋食衣住行育樂，堪稱無所不能，現在戰力又再次升級了。全家便利商店推出「舊機回收服務」，保證收購價是全台最高，並於8月與知名蘋果周邊品牌Moshi合作，有換機需求的民眾可好好把握機會。

根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約600萬支，回收率卻僅5%。手機汰換速度越來越快，沒有妥善回收的廢棄手機，會導致手機中的鉛、鉻、汞等重金屬污染土壤和地下水，不當焚燒也會造成大量二氧化碳排放，嚴重危害整體環境。全家便利商店呼應兩大項聯合國永續發展目標（SDGs），透過便利商店零售通路新商模響應SDG 12「負責任的消費與生產」，並同步達成SDG 13「採取措施以因應氣候變遷及其影響」協助減少溫室氣體的排放。攜手鴻海集團子公司─新能循環科技，率通路之先推出二手手機回收的新形態循環經濟，運用全台超過3900間店舖作為回收點，提供民眾最便利的回收管道，也讓回收後的手機零組件有機會循環再利用。

全家便利商店呼應兩大項聯合國永續發展目標（SDGs）， 攜手鴻海集團子公司─新能循環科技， 運用全台超過3900間店舖作為回收點 。圖／全家便利商店提供

全家便利商店舊機回收服務結合全家APP與上千間實體門市，主打「全台 iPhone 最高回收價」，平均比蘋果官方（Apple Trade in）高出2成的現金收購，並提供免運寄件等多項優勢，一年來已累積不小聲量及用戶好評，對比全家及蘋果官方（Apple Trade in）在iPhone 12 Pro 512G與iPhone 12 Pro Max 512G的回收價，前者比後者分別高出3200及3600元，即使是2019年上市的iPhone 11 256G，兩者也有著2800元的價差，價格可說是相當不錯。

舊機回收換現金是全家與蘋果官方（Apple Trade in）最大的不同，民眾不必侷限於兌換點數或商品，換成現金仍是較實際的方案，讓民眾能更靈活的運用。 舊機回收服務流程操作簡易，民眾只需打開全家APP，選擇FamiPort > 手機回收，便導到登入頁面，登入全家帳號並依序填妥資料，大約3分鐘即可完成申請，免除了去通訊行等候驗機的尷尬也能減少群聚，將手機妥善包裝，以全家店到店方式寄至「新能循環科技」，經由專人鑑定後會以簡訊將正式估價提供給申請人，款項則在8個工作天內匯入指定帳戶。

舊機回收服務流程操作簡易，民眾只需打開全家APP，選擇FamiPort > 手機回收，便導到登入頁面，登入全家帳號並依序填妥資料，大約3分鐘即可完成。圖／全家便利商店提供

蘋果iPhone 14系列即將於9月發表，本次外型上是近年最大改革，據報導Mini將改為大尺寸的Max系列，加上一代神機iPhone 6s已不支援iOS16，勢必會帶動新機銷量。替換下來的舊手機，不妨選擇全家舊機回收服務，換取高額現金外還能獲得Moshi精美周邊，同時也讓電子零件再次得到利用，為環保盡一份心力。