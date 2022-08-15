2022台南品味週邀知名網紅推播秀亮點

大臺南會展中心9月2-4日將迎來正式啟用後的首場消費展，第四屆「2022台南品味週，五展合一」(茶、酒、咖啡/美食、汽車/戶外休閒、藝術/珠寶)，是台南成功的指標性消費展。

該展今年最大亮點之一，運用5G直播會展科技體驗，邀請全國知名節目主持人「徐凱希Cathy」及網紅「台南大叔」在展覽現場推薦好物，展現展館5G會展科技應用場館特色，為展覽加值加分。

主辦單位工商時報參與經濟部中小企業處「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」，由大臺南會展中心、集思會展事業群團隊執行，以「2022台南品味週」作為「5G 大MICE 場-會展商務創新體驗服務」，邀請名主持人「徐凱希Cathy」及網紅「台南大叔」，透過5G road show直播暨在地好物推薦服務。

現場直播活動預計在9月2日，分別於12:30-13:30，15:30-16:30時段，現場直播推薦優質商品，歡迎鎖定徐凱希Cathy、台南大叔，以及台南品味週、工商時報展覽的臉書。為品味週提早熱鬧暖身，徐凱希Cathy將在8月27、28日臉書上直播，準備品味週的參展商獎品要大放送。

2022台南品味週展出五大主題，「國際頂級酒展、茶產業博覽會、國際咖啡美食展、汽車暨戶外休閒用品展、珠寶暨古董藝術展」等；還有去年深受消費者廣大迴響與驚艷的「國際品味展區」，今年有五個國家設攤參展，包括有史瓦帝尼、南非、德國、印尼、美國(懷俄明州)，讓還無法出國的民眾可以採購過癮。

隨國內新冠疫情逐漸穩定，參展商看好中秋送禮旺季前展出消費商機，是南部消費者不容錯過的採購盛會，今年參展商超過上百家，將展出超過兩百多個攤位，讓往年參加過的消費者非常期待。8月31日前無論新舊好友加入台南品味週LINE，都可免費索票，同行者請個別申請。該展另優待12歲以下兒童、學生、65歲以上長者，憑本人證件可免費入場。

大會祭好禮相送，無論大人小孩，入場參觀即可參加抽獎，最大獎為高級平面音響mini Ogeeg i 套組，還有花季度假飯店的萬元住宿券等好禮。索票詳見台南品味週官網：cec.ctee.com.tw/tlw/ticket/，臉書請搜尋「台南品味週」。洽詢專線：(06)270-1815。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）

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