「馬爹利藍帶」全新包裝用現代演繹經典「人生是場飛翔！」

法國頂級干邑品牌馬爹利MARTELL，由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edouard Martell）於1912年打造「馬爹利藍帶」，並廣獲認可為有史以來最優秀的干邑。歡慶「馬爹利藍帶」上市110年，馬爹利也推出全新包裝，並由代言人梁朝偉拍攝廣告，一起入鏡的還有法國影帝文森·卡索（Vincent Cassel），兩人一東一西，一古一今，呼應品牌在傳統中創新的精神。

圖為馬爹利110周年全新設計「馬爹利藍帶」推出上市110周年全新包裝，獨特的浮凸雕飾，加上手寫體品牌名稱，每個細節都是對愛好者親手寫的情書，傳遞這款干邑的獨特不凡精神。業者提供

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，「Martell馬爹利藍帶」優雅的瓶身，靈感源自干邑地區傳統上使用的細長干邑酒瓶，更成為此酒款雋永典雅風格的象徵。全新設計的馬爹利藍帶瓶身和包裝，保留標誌性設計的基礎，並在細節處升級。象徵著馬爹利藍帶傳統標誌的家徽與藍色緞帶，以多種不同的藍色營造層次感，呈現既活潑又現代的新設計。酒瓶底部的凹槽經過重新設計，飽滿的曲線讓人聯想到馬爹利藍帶馳名的圓潤豐厚風味。而具歷史意義的馬爹利雨燕徽章，不僅浮凸雕飾於酒瓶，也以現代抽象風格印製在外盒上，再配上酒標的手寫體品牌名稱，像是寫給馬爹利愛好者的情書，發揚這款干邑與眾不同的風格。始終歷久彌新的馬爹利藍帶，全新升級的包裝，延續馬爹利藍帶獨特不凡地位，更適合重視細節與品味的您，細細品飲。

圖為馬爹利藍帶廣告片中，梁朝偉身穿禮服享受鎂光燈洗禮、從容優雅地穿梭在國際重大場合的身影，微笑舉起酒杯時，招牌電眼電力全開，更是讓粉絲招架不住。業者提供

馬爹利全新廣告由香港導演夏永康執導，這支如電影規格的廣告，述說兩個平行故事。現代版的故事場景圍繞梁朝偉本身的生活與演藝生涯；而歷史版的故事則由文森‧卡索飾演愛德華‧馬爹利（馬爹利創始人尚‧馬爹利Jean Martell的曾孫）。兩個場景並陳，最終互相交織在一起，強烈的意象讓人回想起勇於挑戰傳統，開創全新境界的人物，就和馬爹利藍帶一樣，源自1715年法國歷史最悠久的干邑世家跨越19、20、21這3個世紀、110年來，奠基於傳統之餘，持續超越期待、突破框架，充分體現「人生是場飛翔」的意境。

其實梁朝偉與酒很有淵源，他在電影「擺渡人」飾演的就是酒吧老闆，為煩悶的客人分擔憂愁。生活低調、顯少替商品代言的他，選擇法國百年頂級精品干邑「馬爹利藍帶」代言，可見他對馬爹利的認同。梁朝偉認為馬爹利藍帶干邑是經典產品的現代演繹。就如同廣告片裡的台詞「當你身處巔峰，又該何去何從？成功從來不是人生的終點，只要你敢飛，就能去到更高處！」產品和演技一樣，唯有不斷地進步，才能提升。

圖為選擇替法國百年頂級精品干邑「馬爹利藍帶」代言，梁朝偉認為馬爹利藍帶干邑是經典產品的現代演繹。就如同廣告片裡的台詞「當你身處巔峰，又該何去何從？成功從來不是人生的終點，只要你敢飛，就能去到更高處！」業者提供

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