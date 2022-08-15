IFBB PRO台灣職業健美地區賽開放報名

LEAGUE官方發布，今年11月於高雄流行音樂中心舉辦台灣史上首次職業健美賽事，這次賽事項目有職業健體、職業比基尼，賽事總獎金高達60萬台幣，各參賽項目之總冠軍可進軍2023年(IFBB Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend奧林匹亞大賽，簡稱奧賽）之參賽權。

奧賽為全世界各國職業健美好手爭相參與之大型盛事，亦是所有職業健美選手們夢想殿堂，台灣選手不必舟車勞頓出國，在自己家鄉參加職業卡賽事，爭取到職業卡這張敲門磚後，更升級取得前進奧賽，屆時各國好手來台一同角逐限量之奧賽參賽資格入場卷。

2022 NPC WORLDWIDE REGIONL SHOW健身工廠盃菁英賽，將作為前哨戰，比賽地點為高雄林皇宮，並於9月3、4日盛大舉行，其中項目包含男子傳統健美賽事、男子古典健美賽事、男子健體賽事、女子比基尼賽事等，8月15日正式開放報名，於20日中午截止，屆時勢必掀起台灣健美界賽事轟動，期盼熱愛健美賽事的選手與觀眾皆能共襄盛舉。

國際IFBB PRO聯盟規範，所有參賽者需註用NPC全球國際會員，選手需參加9月4日之健身工廠盃菁英賽，獲得完賽證明，方可參加國內、外之職業卡資格賽，務必自行保管完賽證明。此次健身工廠盃菁英賽無提供攝影證，選手可免費入場觀看，如需購票，每筆訂單限購4張票，期望各路健美好手踴躍報名，代表台灣前進奧賽舞台，為國家爭取健美舞台最高榮譽。