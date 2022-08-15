送禮最佳選擇！嘉義新悦花園酒店推「中秋賞心悦禮」

中秋佳節將至，嘉義新悦花園酒店即日起至9月8日，特別推出「中秋賞心悦禮」，包含「經典紅仁蛋黃酥」及「新悦X極品莊園咖啡」濾掛咖啡二款禮盒，手工紅仁蛋黃酥配上莊園咖啡，是今年中秋送禮最佳選擇。

嚴選屏東車城潘氏農場鹹香紅仁蛋黃純手工精製。圖／新悦花園酒店提供

由新悦花園酒店主廚團隊研發的口碑商品「紅仁蛋黃酥」，嚴選屏東車城潘氏農場鹹香紅仁蛋黃搭配香滑飽滿紅豆沙內餡，外皮酥脆內餡香甜不膩，從擀麵糰開始，純手工製做讓最原始食材餡料在嘴裏迸發極致美味。

「新悦X極品莊園咖啡」濾掛咖啡禮盒「森林之嘉」。圖／新悦花園酒店提供

新悦花園酒店結合極品莊園咖啡使用莊園咖啡豆在地烘焙、新鮮研磨聯名推出濾掛咖啡系列有二款，一款為「森林之嘉」咖啡，帶有柑橘、烤蔗糖的風味，入口帶點甜蜜果香，回甘餘韻令人著迷；另一款為「鳴森遊趣」咖啡，帶有胡桃、楓糖、奶油、麥芽風味，口感厚實且滑順，入口即可感受胡桃堅果飄逸的淡淡香氣。

「新悦X極品莊園咖啡」濾掛咖啡禮盒，使用莊園咖啡豆在地烘焙、新鮮研磨。圖／新悦花園酒店提供

今年中秋節自用及贈禮少不了這一個最佳組合，經典手工紅仁蛋黃酥禮盒每盒6入送禮價380元、新悦X極品莊園咖啡濾掛包禮盒每盒9入540元，數量有限售完為止，請即早預訂，以免向隅。

頤粵軒招牌美饌「稻草西施牛」。圖／新悦花園酒店提供

除此之外，新悦花園酒店亦為中秋佳節闔家團圓聚餐的好去處。該酒店粵式餐廳「頤粵軒」，匯集全亞洲最知名主廚團隊，提供各式經典及新創粵菜料理，招牌美饌有新悦櫻桃烤鴨、稻草西施牛、葡式手扒豬、雪菜火鴨絲炆米粉、姬松茸燉雞湯等各式經典粵式料理及煲湯，還有新派手作港式點心，蟹肉海鮮灌湯包、手工鴛鴦天鵝酥、塔香煎蝦餅、珍珠奶茶焗蛋撻、鵪鶉溏心蛋燒賣及菠蘿流沙糯米糍….等，用最正統的粵菜手法演譯台灣各地嚴選食材，打造富有台灣特色的新派粵菜，為嘉義觀光旅遊必嚐的獨「嘉」料理。

頤粵軒招牌美饌「新悦櫻桃烤鴨」。圖／新悦花園酒店提供

訂購／訂位專線：05-2777208。

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