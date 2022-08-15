微光馬祖音樂饗宴 仲夏夜浪漫登場

2022年馬祖國家風景區為推廣多元豐富的旅遊魅力，今日(8月13日)於馬祖南竿遊客中心戶外廣場舉辦「2022微光馬祖音樂會」，出席貴賓有連江縣王忠銘副縣長、馬管處張秘書富生、馬祖觀光圈產業聯盟盟主陳書建、連江縣旅行商業同業公會楊曜誌理事長、連江縣馬祖觀光協會王禮義理事長、馬祖觀光解說協會理事長王永保、馬祖地質公園協會林俊惠會長、馬祖自行車委員會李金龍總幹事、日光文旅國際有限公司林家緯執行長、采盟股份有限公司邱博文副理、馬祖日報社記者吳嘉榮等貴賓為本活動點亮馬祖四鄉五島微光元素，以星空下的大地為座席，與現場參觀民眾約350位一同以音樂佐微光打造仲夏浪漫音樂盛會。

擁有豐富戰地觀光資源的馬祖，近年因「藍眼淚」吸引了大批遊客，創造不同以往的深度旅遊體驗，為呼應馬祖的燦爛星空與海中的夜光，特邀演唱表演者包括外國爵士樂團-The Wild Alibis、新星女聲-西西CeCi.、抒情男聲-岳均、高人氣歌手-魏嘉瑩等團體歌手齊聚演出，讓馬祖島嶼飄揚觸動心靈的好聲音，同時吸引更多民眾前來欣賞珍貴的戰地史蹟文化資產與島嶼好風光!

「2022微光馬祖音樂會」 多組高人氣歌手與音樂團體獻唱，呼應 馬祖的燦爛星空與海中的夜光。

活動當天現場進行「仲夏快閃-水漾泡泡秀」快閃活動，在炎炎夏日與民眾一起來玩泡泡，清涼一夏。另外，夜晚微涼時刻舉辦「星光市集」活動，展售馬祖在地美食、青創產品與伴手禮，以及馬祖藍眼淚特調飲品等，打造入秋時分，結合微光、海風、星空與樂曲等最浪漫元素的馬祖音樂饗宴。

「2022微光馬祖音樂會」 8月13日浪漫啟動。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處處長方正光表示，舉世聞名的藍眼淚是馬祖近年來的觀光亮點，誠摯邀請全國民眾呼朋引伴，透過慢遊馬祖，享受在地特色文化、品嚐在地特色美食，領略戰地風光，成為馬祖玩家，感受馬祖帶來獨一無二的五感體驗；另外從111年7月15日起還可搭配交通部觀光局的「悠遊國旅補助方案」，包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，歡迎民眾來馬祖卡蹓享優惠！

馬祖國家風景區管理處官網 https://www.matsu-nsa.gov.tw/index.aspx?l=1

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