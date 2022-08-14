音響大展8/18圓山大飯店登場 小提琴家林子安快閃宣傳

第32屆國際Hi-End音響大展將於18日至21日假圓山大飯店熱烈登場，現場除了展示出幾千元至幾千萬元音響，此次還有設置藍牙耳機以及汽車音響展區，為史上最盛大的一次音響大展，熱愛音樂的您不要錯過大好機會喔。

8月13日下午的信義街頭，在人來人往的馬路旁有著賣力演出的各種街頭藝人，不論是歌唱或舞蹈皆能讓民眾感受到周末的熱情活力。但在這喧鬧的環境下，卻飄出時而優雅、時而激昂華麗的小提琴聲。走近一看，原來曾與歌手丁噹在街頭合作的小提琴家林子安，他歷經舞台洗鍊到街頭表演，從古典樂跨界到流行樂的音樂科班生，則每年受邀為臺灣最具代表性的「TAA臺灣國際HI-END音響大展」進行快閃宣傳。

小提琴手林子安在新光三越香堤大道廣場快閃演出宣傳音響大展。圖／臺灣音響發展協會提供

台灣音響發展協會想透過林子安這位傑出且獨特的音樂家，讓音響展能走出古典舒適圈，讓更多人能理解，不論是流行還是古典樂，只要願意都可享受音樂的質感與魅力。

臺灣音響發展協會理事長張文錦表示，為了造福熱愛音響的民眾，今年更增加許多購票福利，除了可獲得全台最安全且具有超時空的圓山東密道探索之旅抽獎資格外，還能憑票領取TAA臺灣國際HI-END音響大展不計成本製作的音響展精選典藏發燒CD，專輯匯集一流製作超高音質的14首曲目，身為熱愛音樂的您們，千萬不能錯過的收藏。展覽現場還會安排更多演出及專業講座，詳情可查詢TAA Hi-End 音響大展 粉絲專頁：https://www.facebook.com/taahiendshow/