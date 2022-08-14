2022肇喜登峰巡迴賽-老爺逐夢公開賽 8/16關西老爺球場開打

總獎金315萬元之肇喜登峰巡迴賽第4站-老爺逐夢公開賽定8/16日至8/19在老爺關西高爾夫球場開打，共計進行4回合72洞賽程，這次將有136位選手，包括120位台灣職業好手與16位業餘球員參賽，冠軍獨得60萬元。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，單站冠名主辦單位為老爺關西高爾夫球場，主要贊助商則是綠林興業有限公司，主辦單位為台灣職業高爾夫協會。

這是老爺高球場相隔23年後再度舉辦男子職業公開賽！老爺關西球場於1995年正式營運後，舉辦了1998及1999年兩屆老爺男子公開賽，其後連續舉辦了17屆TLPGA老爺女子公開賽。

今天舉行的賽前記者會上，老爺球場董事長廖年祈致詞表示，希望所有參賽選能卯足全力創造佳績！而主要贊助商綠林興業董事長林果兒則是表示，希望台灣高爾夫市場能變大，他以單一企業提供一個小舞台就是希望能拋磚引玉，把這小舞台變大！

球場代表蔡世銘（左起）、三商集團榮譽董事長翁肇喜、綠林興業董事長林果兒、TPGA理事長陳榮興在開球儀式揮出精彩一桿。 圖／ 鍾豐榮攝影

記者會當日 (8/14日) 也隆重舉行了18洞的賽前職業、業餘配對賽，共有19位職業選手與60多位社會業餘人士配對同組揮桿，最後由職業選手陳裔東及3位社會業餘球員舒俊銘、孔令琪、孔德恕以低於標準桿14桿之58桿贏得冠軍，3位業餘球員各贏得Taylor Made SIM鐵木桿一支。

這次老爺逐夢公開賽將在兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽。老爺關西球場此次比賽球道全長7026碼，果嶺起伏大是其特色，推桿利不利預料將是決勝關鍵。

第一、二回合開球分上下午在第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6:30，最後一組8:20開球；下午第一組於11:00出發，最後一組於12:50開球。比賽期間開放觀眾下場，但觀眾務必至櫃檯填寫資料方可下場，觀看時一律走車道，不可乘坐球車，球場也不提供洞與洞之間接駁。觀賽者須至球場櫃台繳納保險費 NT$ 30元，再至出發站換取大會製作的觀賽證貼紙並貼於身上明顯位置，以利大會工作人員辨識。

另外，這項比賽也將透過網路，就後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，訂8/30日～8/31日下午4點呈現給關注台巡賽的球友們；播放平台除了可在台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網上觀看之外，透過LINE平台-Golfourit及全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，亦可收看！