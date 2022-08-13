小時厚牛排遭潑漆砸店 今發出聲明無財務糾紛、員工相處融洽

新竹市知名餐飲集團小時厚國際旗下品牌「小時厚牛排」、「粥大福」位於新竹市東南街、經國路的2間餐廳，12日中元節約凌晨4點遭人砸店潑漆，事件起因眾說紛紜，今天（13日）小時厚集團緊急發出聲明澄清，強調沒有債務糾紛或財務、股東問題，總公司財務健全，且店內員工相處融洽，事件發生後該集團董事長謝泊元於第一時間即帶員到場關切，並親自投入清理工作，事發原因已報警靜待司法調查，並嚴正譴責暴力行為。

小時厚集團董事長謝泊元（左三）為旗下店家被潑漆砸店事件造成的社會紛擾，特別率領經營團隊代表鞠躬致意，盼社會和平共榮。圖／小時厚集團提供

事件爆發後，許多網友揣測為股東間債務糾紛或財務問題，更有人指涉新竹市近期政治動盪所引發的治安問題，董事長謝泊元回應表示，該事件為單一事件，總公司財務一切健全，是否為分店股東個人因素還有待查明，但無論調查結果如何，小時厚集團視各分店主管及員工如同家人，有福同享，有難同當，不會因為單一事件切割責任，也會全力配合檢調偵查，呼籲大眾在事件查明前不要妄加揣測，警方目前已經針對監視器畫面鎖定兩名嫌疑人，相信事件真相很快就會水落石出。

小時厚董事長謝泊元（圖中）率員協助門市潑漆清潔。圖／小時厚集團提供

小時厚董事長謝泊元（圖中）率員協助門市潑漆清潔。圖／小時厚集團提供

董事長謝泊元（圖左）協助門市復原。圖／小時厚集團提供

小時厚餐飲集團自2020年成立，以高品質平價牛排在市場上闖出知名度，並於2021年業務擴張發展出副品牌「粥大福」，過去幾年來在市場上頗具聲望，員工關係亦相當良好，董事長謝泊元得知分店遭砸店潑漆事件後，第一時間率領總部同仁一同前往現場協助清理現場，除了關切事件始末，也安撫同仁們的情緒，謝泊元表示，從加入小時厚開始就將每個同事視為家人，無論於公於私同仁們發生任何問題或糾紛都不會任意切割，除譴責暴力外，也絕對會站在保護同仁、家人的心態捍衛正派經營的權利。

對於此次砸店潑漆事件造成的社會紛擾，董事長謝泊元特率領同仁向社會大眾鞠躬致意，期許社會共榮，和平共處，若有任何批評指教都責無旁貸，陪伴同仁一起度過。