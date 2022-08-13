熱銷輔具Ta-Da泰達椅 成台灣之光

養生的方法眾多，各門各派皆有支持者，對銀髮族而言，除了每天睡眠充足、做好飲食管理之外，藉規律運動來鍛鍊體能，對延緩老化更是重要的關鍵。老年人因身體機能退化、營養攝取不足，健康狀況大不如前，若加上缺乏運動，往往在肌肉大量流失後，才驚覺肌力變差、心肺功能降低，就更不想運動，成為惡性循環。

事實上，肌肉是維持體能和身體機能的重要條件，肌少症不僅提高意外跌倒與骨骼相關疾病的風險，也容易發展成心血管疾病，是銀髮族健康的一大殺手。然而，外出活動對體力不佳的長輩挑戰並不小，若有輕巧方便的輔具在過程給予助力並帶來安全感，皆可大大降低生理與心理壓力。

永朔旗下品牌「STEP2GOLD」針對銀髮族運動休閒需求，開發出具獨創性的「Ta-Da 泰達椅」，是近年叫好又叫座的 MIT 輔具。永朔董事長鮑志廷談及研發泰達的初衷：「我的母親一直有膝關節退化的困擾，隨著年紀越長，問題越來越嚴重，60幾歲開始會擔心外出沒有椅子可以休息，家人朋友邀她出門總是推辭。在意體力不濟、環境不夠友善而不願意外出，無形中限縮了她的生活圈。」

鮑志廷原從事貿易工作，希望能為改善母親的健康盡一份心，因而投入輔具研發，耗資3千萬，三年後成功開發出第一系列泰達椅，一舉奪下多國發明大獎。如今最新第二系列泰達隨身椅除了能滿足日常輔助，更延伸戶外旅遊使用需求，獲得市場相當大的迴響。

因為有了泰達椅，鮑志廷母親原先的顧慮不復存在，開始勤於走出戶外，生活圈又再度擴大。每天規律運動，體能明顯提升，可以自在地四處活動也維持好心情，生活品質因此大為改善。而泰達椅對步行的止滑支撐，能訓練平衡感，也有助提高出外活動的安全性。

泰達椅適合登山、釣魚、健走、戶外活動、排隊等候等多種用途，廣受各年齡消費族群喜愛。圖／永朔提供

獨家專利秒速展開 手杖變座椅

坊間許多輔具設計過於複雜，長者往往不易操作。泰達椅設計上極簡化，獨家專利秒速自動展開，彈指間手杖即變身座椅，兩段式收合方便使用，讓長輩能夠輕鬆學會操作。

泰達椅全面考量高齡者身體機能限制，包括「知覺」、「認知」與「肌耐力衰退」等，滿足安全、舒適及實用機能，也重視產品美學。方便、實用、時尚的特色，加上與科技、社福、文化及環保等議題結合，使泰達椅廣受年輕人、中年及銀髮族所喜愛。

隨走隨坐 手杖秒變座椅

泰達椅嚴選頂級鋼材、鋁件、塑料及航空級鋁合金，防水防鏽抗 UV 堅固耐用，超輕量化設計不到1公斤重，攜帶方便，在登山、釣魚、健走、排隊等候等多用途上，可供助行及休憩。專利二合一設計超越一般輔具功能，手杖模式助力行走，疲累時切換成座椅模式即可就地休憩，適合能獨立行走、具良好坐姿平衡感的長者。

MIT 高品質 展現極致工藝

擁多項安全創新專利，包括獨家仰角設計、服貼臀形彈性座墊、螺絲雙重防鬆設計、安全加強固定鎖、安心鋼索固定裝置、高止滑特殊腳墊等，對細節及整體結構都做到極致。泰達椅並做足國外安全測試，包括行動輔EN12182、EN1985、手杖 CNS15192、戶外椅 EN581，皆為歐美日最嚴謹的安全測試規範。

泰達椅超越一般輔具的功能，近年成為極受歡迎的孝親贈禮。圖／永朔提供

NHK 新聞讚泰達椅為「最佳商品」

實際上，日本是泰達椅第一個進入的市場，日本對輔具品質及安全要求極為嚴苛，泰達椅一開始切入日本市場時，由於具精緻、安全、耐用、美觀等特色，旋即受日本民眾青睞，品牌知名度因此迅速擴展。

日本 NHK 電視台新聞曾介紹泰達椅為「最佳商品」，許多日本民眾對泰達椅針對使用者需求的細膩觀察和完善的功能設計，都讚譽超越日本工藝，泰達椅做為輔具業界「台灣之光」當之無愧，該品牌也推出「限量版皇家尊爵系列」，獨特的日本「漆藝蒔繪」花紋，典雅沉穩的設計，別具特色。除了於瑞士及法國發明展獲獎，泰達椅並獲得美國傑出工業設計獎、日本優良設計獎、台灣精品獎、國家品牌玉山獎等獎項之殊榮，備受各界肯定。

許多民眾表示，泰達椅不但智慧、實用，並提供多色選擇，兼具時尚感，帥氣有型，還能揹著走，出外不必再擔心無法坐下休息，是戶外休閒的絕佳工具，而老人家最怕跌倒，尤其外出活動容易發生危險，泰達椅可提供輔助，更是父母長輩的一大福音。

泰達椅除了自營電商，於國內電商平台、連鎖藥局、專櫃百貨及電視購物，布局完整，瞄準孝親贈禮需求。體貼父母的日常，讓長輩出外、休閒都安心，泰達椅已成為最夯、廣受民眾喜愛的孝親贈禮。