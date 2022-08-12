搶攻中秋送禮商機 亞尼克推高質感「奶黃流心月餅松木禮盒」

迎接中秋節送禮市場，亞尼克特別推出高端甜點，包含「抹茶紅豆羊羹」生乳捲，品嘗起來如漫遊京都茶館的舌尖悠然；還全新推出「巴斯克生起司—微醺香橘」、「北海道黑酷曲—焦糖鹽之花」，以及耗時一年研發推出高端送禮新選擇「奶黃流心月餅松木禮盒」，真誠為您獻上一份值得收藏的禮物。

傳承百年日本最高品質御用茶 研發「抹茶紅豆羊羹」生乳捲

亞尼克自銷售以來，抹茶生乳捲熱銷已突破一百萬條，深受抹茶控的喜愛。今年中秋特別增量50％抹茶粉，讓抹茶奶霜更濃厚，研發全新的「抹茶紅豆羊羹」生乳捲，嚴選日本高品質御用茶與北海道奶霜，打造豐厚飽滿的抹茶奶香，搭配細膩柔滑的紅豆水羊羹，讓嗅覺、味覺與舌間觸覺全面敞開，彷彿神遊京都茶館中。

抹茶紅豆羊羹生乳捲，讓嗅覺、味覺與舌間觸覺全面敞開。圖／亞尼克提供

隨享卡卡友可於門市寄捲補差額105元提領，折扣高於16％，寄捲還有轉贈功能，不限地區限制贈送提領超方便。另外針對捷運族，9月11日前加入YTM蛋糕販賣機的LINE@好友，可獲得YTM機台50元抹茶紅豆羊羹生乳捲折價優惠。

一份值得收藏的禮物 「奶黃流心月餅松木禮盒」新上市

「奶黃流心月餅松木禮盒」採用100％紐西蘭優質松木結合木工藝與實用收納設計發想，呈現出厚實原木質感與渾然天成的木紋，塗層上漆呈現光澤並保護盒面，觸感溫潤，搭配復古金屬鎖扣，將月餅收藏於木盒獻上來珍藏。

傳承香港老師傅的秘訣，亞尼克嚴選國際食品認證的屏東「鹽紅土鴨蛋」，以傳統鹽紅土技術醃製去腥、烘烤成「雙餡奶黃流心」。創意和菓子桃山外皮使用海藻糖降低甜膩，掌握絕佳比例與雙重烘烤三重奶黃層次，展現出絕佳風味。

常溫品嘗酥軟薄皮、奶黃餡與奶黃流沙相融的絲滑口感。微波加熱10秒，即可享受流心爆漿的快感，冰鎮則能嘗出如雪糕般的細膩與香氣，為您獻上一份值得收藏的禮物，單盒6入1880元，即日起可至全台門市、官網預訂。

乳酪控、巧克力控不容錯過 經典滋味再出新口味

源自於西班牙巴斯克地區「巴斯克生起司」，亞尼克首度引進短短10天即造成5000顆完售紀錄，還一度缺貨。目前持續以每月上萬顆銷售佳績，以「醜陋卻誘人、燒焦但半熟、濃郁焦糖香氣、入口即化」的產品特色，深受消費者喜愛。

此次中秋節將起司結合香橙，選用以法國橙皮酒釀製的柑橘果乾與橘皮薄片，搭配經典北海道生起司和四季桔果餡，感受微醺的半熟與豐厚果乾口感。9月11日前憑隨享卡購買巴斯克生起司原味及微醺香橘新口味各一款，可享優惠價908元。

雙層巴斯克生起司—微醺香橘。圖／亞尼克提供

另一款「北海道黑酷曲」為巧克力控喜愛的系列蛋糕，繼春季限定推出的「覆盆莓」口味後，今年中秋再度推出「焦糖鹽之花」口味，嚴選法國頂級依思尼焦糖海鹽醬，融合北海道奶霜與OREO巧克力脆餅，呈現出多層次鹹甜風味。

北海道黑酷曲—焦糖鹽之花，融合北海道奶霜與OREO巧克力脆餅，呈現出多層次鹹甜風味。圖／亞尼克提供

多元經典風味的伴手禮 革新傳統風味

趁著中秋佳節表達謝意，讓收禮者感受到滿滿心意。因此亞尼克研發出創新傳統技術卻不失經典風味的伴手禮─「喜Q餅禮盒」及萬里限定「地瓜千層酥禮盒」等兩種禮盒，皆是媒體評比中獲獎的優質商品。

「喜Q餅」完美拿捏鹹甜平衡的絕佳比例，濃郁的芝麻香帶出內層甜中帶鹹的獨特滋味，肉質纖維與Ｑ彈麻糬交錯的層次口感。萬里創始店限定販售「地瓜千層酥禮盒」，嚴選台農66號紅心番薯，以法式烤點心的作法烘烤而成，完整保留地瓜原始甘甜風味，搭配傳統竹籃獨特復古包裝，為北海岸必買伴手禮，且屢次榮獲新北伴手禮肯定。而「一口餅乾分享禮盒」，打開精緻質感的紅色「鐵盒」，包含14款經典手工點心，一次滿足送禮者的需求。

「一口餅乾分享禮盒」包含14款經典手工點心，一次滿足送禮者的需求。圖／亞尼克提供

此外，亞尼克夢想村推出新品「黑芝麻奶霜派」，將竹炭派塔完美結合芝麻，搭配法國鮮奶油，營造最高層次絕妙口感，帶給味蕾極致享受。另外還提供20款繽紛派塔，以兩款不同口味組合成「雙享派」，一次可享受兩款滋味。

以黑芝麻焦糖兩款不同口味組合成「雙享派」，一次可享受兩款滋味。圖／亞尼克提供

9月11日前於亞尼克門市單筆消費淨額滿3300元，即贈「亞尼克鳥語花香保冷袋」乙個；於亞尼克夢想村門市單筆消費淨額滿1299元，即贈「夢想村保冷袋」乙個。多種類的送禮選品供挑選，必然能讓老闆、客戶或親朋好友面子十足。