慕軒飯店GUSTOSO夏日新菜登場

豔陽夏日，正是吃海鮮的季節！慕軒飯店2樓GUSTOSO義大利餐廳自即日起至9月30日推出「加勒比海 美食巡航」主題美食季，嚴選港口直送現流海鮮，融合加勒比海島國如多香果、肉豆蔻及紅椒粉特色香料組合，以辛香異國美饌提振熱夏食欲。主題美食於每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10%起，餐廳同步於8月份提供身分證字號優惠，只要有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠。訂位專線02-7726-9099

GUSTOSO餐廳主廚Abraham Tsai以充滿夏日風情的加勒比海料理發想，首推一上桌就吸引眾人目光的「加勒比海雙人炭烤海鮮拼盤」，嚴選美國緬因州龍蝦、挪威鮭魚、澎湖軟絲、馬祖淡菜、肥美虎蝦與當季時蔬，擠上焦糖化檸檬汁，鮮甜海味純粹而美好。「爐烤挪威鮭魚甜蝦芒果哈瓦那醬」，盤中經典哈瓦那醬以辣椒、洋蔥及辛香料製成​，鮮嫩鮭魚與生食級甜白蝦一起沾取醬汁品嘗，酸甜滋味令人食欲大開。「安息日辣味海膽番茄冷麵」因應猶太傳統安息日不能開火而衍伸出的冷麵料理，裹著微辣番茄醬汁的麵體搭配清爽蟹肉、雞胸肉與濃郁海膽拌勻享用，最適合夏天品嘗。

除了精緻主菜外，GUSTOSO自助餐檯推出視覺繽紛吸睛「牙買加式香料小螯蝦」、島國特色「蒙特塞拉特燉羔羊」、帶有柑橘清香「加勒比海生醃馬林魚」、濃郁椰奶風味「牙買加式燻肉義大利麵」等料理可自取，還有新鮮沙拉水果、冷熱前菜、湯品、現烤Pizza、手工甜點，引領食客味蕾悠遊加勒比海。