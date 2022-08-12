格萊天漾大飯店推出萊聚一夏買一送一感謝祭

台北西區新地標「格萊天漾大飯店」，以醉心的大台北天際線為名，鄰近萬華火車站、龍山寺捷運站，交通便利，四通八達，是聚餐場地首選。為感謝眾多貴賓的支持與喜愛，特別推出感謝祭買一送一超值專案，9/30前預訂頂級海陸豪華宴，即贈六人份合菜外帶組乙套！桌數有限，馬上搶訂：(02)2338-3366。

格萊天漾大飯店的經營團隊來自全台五星級飯店，擁有超過 10 年以上的餐飲宴會經驗，更延攬台灣首屈一指的粵菜師傅，堅持用最新鮮的食材為賓客帶來精緻道地的粵式料理，滿足賓客各式多樣的需求，本於多年的宴會餐飲經驗，深刻了解每組客戶在寸土寸金的繁華台北之都對宴會場地整體大器的渴望。

活動規則及條款：

•凡全額付訂18,000桌菜方案，另酌收10%服務費，即可獲得六人份外帶餐兌換券乙張，本活動限五桌以內。

•18,000桌菜方案須於2022年12月29前訂席並使用完畢。

•使用贈品提貨券時，請於提貨前五日來電告知，並於提貨當日出示提貨券正本，兌換使用期限為2022年09月30日止，逾期無效。

•本方案每桌桌席為固定菜單，恕無法進行調整。包廂贈送果汁無限暢飲。

•活動預購時間自 2022/06/01 至 2022/09/30 止。

•活動詳情以格萊天漾大飯店官方網站公告內容為主。

•格萊天漾大飯店保有活動之解釋、修改、調整、終止等相關權利，其詳細辦法、變更事項或未盡事宜則以格萊天漾大飯店官方公告為主。

訂席連結：https://g-skyview.cashier.ecpay.com.tw/product/000000000354747