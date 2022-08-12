JOHNNIE WALKER首度攜手星宇航空 推出XR Travel Beyond Edition星宇限量組

傳承兩世紀頂尖調和工藝開創新局的JOHNNIE WALKER，與星宇航空首度跨界聯手，打造全台限量6,500組的「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，以淬鍊21年以上的「JOHNNIE WALKER XR21年」蘇格蘭威士忌，搭配星宇航空萬眾矚目且一上市就售罄的限量星宇箱，象徵當代威士忌以及航空界兩大產業巨擘並肩同行，箱內更附有造局者刮刮卡，刮開即可得到一組造局者專屬序號。9/30前掃描QR CODE登錄專屬序號，就有機會得到雙人來回星宇航空機票，搭乘造局者專屬包機前往日本東京，參加11/3全台首場跨境空中品酩饗宴。

圖為「JOHNNIE WALKER XR21年」蘇格蘭威士忌傳承自第三代傳人亞歷山大爵士當年的親筆配方手稿，由首席調酒師甄選數種極致珍稀調和失傳酒廠的威士忌，滴滴歷經至少21年以上淬鍊，忠實重現當時廣為貴族皇室熱愛的珍稀窖藏。運用精湛的調和工藝，呈現出無可比擬的珍醇滑順口感，滴滴珍貴。風味沉穩、平衡且優雅，擁有豐富多變的層次。入口後，溫暖的煙燻味與蜂蜜甜味、香料味交織，與柑橘、熱帶成熟水果與焦糖的香味，和帶有煙草和葡萄乾的風味，成就無窮無盡的醇郁餘韻。業者提供

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，JOHNNIE WALKER自1820年首登於世，第三代傳人亞歷山大‧華克二世爵士，以先進思維與創業家膽識，將JOHNNIE WALKER這個來自蘇格蘭一間小雜貨店的品牌，在動盪的20世紀初期，就將其行銷至全球120多個國家，是蘇格蘭威士忌邁向全球市場新紀元的最重要推手。在逆境中不退反進，如同一段持續探索、跳脫框架的「Travel Beyond」造局旅程。而星宇航空誕生於2020年全球航空市場最艱難的時期，在險峻的疫情下突破重圍、跳脫傳統航空業框架，並藉由出眾的精品設計美學、精心規劃出「五感六覺」頂級飛行體驗，讓所有準備登機的旅人透過細節和儀式感，深刻享受新世代的航空奢華，同樣傳遞出「Travel Beyond」為尋常旅程倍增尊貴的品牌精神。無論JOHNNIE WALKER抑或是星宇航空，皆儼然成為當代「造局者」的代名詞，「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」一起向大膽創新的造局者致敬，期許共同邁步引領市場潮流。

圖為造局者們惺惺相惜，締造品牌珍貴情誼，「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」結合極具奢華感的鉑光金、刻畫上金屬質感髮絲紋及3D立體工藝壓紋，並玩轉雙品牌的誕生年份，除了是送禮最佳禮盒外，更可化身為收納箱及旅行箱。向正在勇敢突破的當代造局者們致上最高敬意。業者提供

星宇箱外型以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，自2020年推出即秒殺售罄。今年箱形尺寸首度放大15%，結合極具奢華感的鉑光金、刻畫上金屬質感髮絲紋及3D立體工藝壓紋，並玩轉雙品牌的誕生年份，箱身編號以JOHNNIE WALKER首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的年份「2020」，作為代表造局者的專屬編碼，創造六位數專屬造局密碼「182020」。箱體使用耐刮又耐摔的行李箱作為主材質，提把則掛上設計款行李運物標籤，使星宇箱更顯航空感。XR Travel Beyond 星宇箱除了是送禮最佳選擇外，還兼具實用性，可化身為收納箱及旅行箱。為具有收藏價值的精裝禮盒，向正在勇敢突破的當代造局者們致上最高敬意。

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