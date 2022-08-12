SWAG首辦企業開放日 與學子、工程師分享營運模式

為了延攬優秀新血，更讓學生們對網路新創事業能有進一步的認識，SWAG 首度舉辦企業開放日（SWAG Open Day），吸引台清交政在內的頂尖大學生，以及資深工程師、數據科學家等等，在昨（11）日午晚間走進 SWAG，直擊全台灣最具神秘色彩的企業運作模式。

SWAG 資深人資專員陳乃禎於導覽中強調，SWAG 以成人直播串流平台名聞遐邇，社會觀感常將 SWAG 與阿公店、博弈產業相提並論，質疑合法性，但相較前者，SWAG 毋庸置疑是一間適法合規的公司。目前也長期和政府單位、iWIN 網路內容防護機構等密切合作，協助設定兒少防護機制，成為產業標竿的先驅者。

企業開放日策劃人、資深商業智慧經理洪達隆也指出，SWAG 創立至今在全球已有超過 1,200 萬的註冊會員數，每月進站訪問人數約為 280 萬，且以 101% 的年增長率攀升中。為避免平台作品有侵害兒少健康之疑慮，SWAG 嚴禁創作者上架任何「硬蕊內容」，並進一步設定實名驗證，杜絕未成年孩童瀏覽平台資源。洪達隆表示，SWAG 有著業界最嚴苛的條件限制，但仍對於平台未來的預測及發展，有充足的信心。

SWAG 企業開放日，創辦人暨執行長 Sam 特別出席介紹與勉勵。(圖/SWAG提供)

SWAG 此次企業開放日特別與陽明交通大學數位工具實驗室合作，藉由學生社團的號召，吸引更多頂尖學子認識這個台灣最私密的成人品牌營運方式。為廣招人才且滿足不同族群的好奇心，本次開放日也分為「大學生場」及「工程師場」。除了向學生、工程師介紹開放明亮的工作環境、彈性工時、無上限給薪休假，以及基本16個月年薪外；工程師場次更進一步安排技術研討環節，由 SWAG 資深研發團隊，以專案開發與程式邏輯為出發點，和與會工程師們互動交流。

開放日宗旨在於讓更多人才認識 SWAG，並成為團隊中的一份子。人資長呂淑茹表示，SWAG 最重視的人格素質就是溝通，解釋新創團隊中任何變化都是新穎且快速，要能適應創新的工作職務與文化，最需要的軟實力就是善於溝通，而這一類人也最能吸引 SWAG 的目光。

為全面性地招攬菁英， SWAG 除了向資深工程師拋出橄欖枝，更首度搶進校園，招募校園大使及企業實習生。政治大學英文系四年級的林玉就表示，SWAG 並沒有想像中的難以親近，開放的工作風氣、數據導向的方針訂定，非常打進年輕人心裡，這次回校後也想嘗試申請雇主品牌的實習工作，更細緻地了解 SWAG 如何運作。陽明交通大學生物科技系的蘇鈺程也指出，透過開放日的參訪，看到和一般產業相比，強調年輕舒適的創新工作氛圍，讓他對 SWAG 完全改觀，也期盼將來能有機會可以投入就職。