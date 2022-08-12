老新台菜X畫家ericoco中秋聯名 草本巴斯克乳酪蛋糕上市！

老新台菜今年中秋與超人氣畫家「ericoco」合作聯名，如月色般的禮盒搭配粉色澎澎玉兔造型，包裝外型相當新穎可愛，跳脫以往中秋禮盒的厚重感，再加上烘烤得焦香金黃、融入獨家草本風味的巴斯克乳酪，一開盒就令人耳目一新。

闔家團聚的重要時刻，今年來點不一樣的 ，和家人好友一同分享〖月快樂。巴斯克〗禮盒，賞月吃巴斯克，月吃月快樂！

中秋禮盒新選擇，台菜餐廳迸出新滋味

如果吃膩了蛋黃酥或是港式月餅，那就絕對不能錯過老新台菜推出的中秋『月快樂。草本巴斯克』乳酪蛋糕禮盒！高雄在地台菜餐廳「老新台菜」，研發改良西班牙發跡的超高人氣巴斯克乳酪蛋糕，搶攻年輕族群，再度挑戰台菜品牌的創新可能！

頂級法國奶油和特選台灣地瓜，滑順綿密口感不膩口

草本植物、嚴選地瓜、法國乳酪和鮮奶油迸出新滋味，顛覆你對巴斯克的想像！甜點師傅經過無數次的嘗試，將原料調配出最完美的比例，烤製過程不加任何一滴水，蛋糕表皮烤至焦香金黃，精選原料各自發揮最原味天然的風味，每一口都絲滑綿密、香醇濃郁，大人小孩一試就愛上！

採用自然農法的台灣綜合草本植物：魚腥草、咸豐草、薄荷、甘草帶入清香，再加入嚴選台灣57號地瓜，融合頂級法國 kiri 奶油乳酪和愛樂薇鮮奶油的綿密口感，意想不到的味蕾新感受，好吃到和玉兔嫦娥一起飛上月球！

⟪早鳥優惠，錯過不再⟫

預購日期：即日起 – 8/22 (一) 早鳥優惠＄990 / 6吋 (原價＄1280)

宅配、自取均一價

自取：8/26 (五) – 9/9 (五) 13:00／18:00

宅配『寄出』日期：8/26 (五) – 9/9 (五) 物流時間約1~3日

請洽詢：老新台菜十全店 ( 高雄市三民區十全三路265號 07-3118099 )

Line@ https://lin.ee/DwC0ADG

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