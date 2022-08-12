極致奢華舒適度假旅程 七星潭水上明月海景渡假旅店

奢華，其實就是一種極致舒適!!!

Luxury， is a kind of perfect comfort!!

七星潭水上明月歷經了8年的建築與裝潢，終於在2022年3月開始試營運，旅店有B1-B2停車場、1-9樓大廳、餐廳及25間客房，R1-R3的海洋天際SPA和星空露臺。8年的期間歷經了花蓮大地震、全球肺炎的重大過程，我們努力克服所有的問題，包含結構建築、泥作塑造、石材選用、牆面裝飾、天花板造型、室內彩繪，琉璃玻璃、機電佈局、空調安裝、衛浴選用及設計施工、銅雕裝飾、藝術燈具、布巾選用、備品採購、人員進用及服務訓練，相關政府認證包含建築安全及消防檢驗、無障礙空間、旅館登記證，一步步地期盼邁向帶給貴賓最極致的舒適體驗。

古典建築非常強調空間的對稱和角度的塑造，這樣的的施作工班及師傅並不容易尋找，作品的完成須經過多次的修正或工班的更換，也造成時間的延長。此外，牆面的造型，也不同於一般的裝修工法，為了將每一扇窗框完美的呈現風格，需要比平時多3-4倍的繁複施工，才能展現出目前樣貌。大廳的鍛造鑄鐵穹頂、樑柱，各項鐵工藝的呈現，更是需要失毫未差的計算出角度，才能精準的施工和組裝。所有的公共空間，海景客房，都呈現出各自不同的風格，壁紙、家具、燈具，都需要每一間來仔細思考規劃和佈局，給貴賓旅客有更多風格的體驗。

典雅歐式建築、古典瑞法氛圍

HotelMoon 水上明月，法式及洛可可的華麗渡假風格，我們期盼營造優雅休閒的歐洲度假氛圍給旅客。旅店的外觀是一座好似歐洲的古典飯店，設置著典雅卻大氣的琉璃彩繪的鍛造大門，震撼的360度環繞刻畫宮殿穹頂壁畫，中央金碧輝煌的希臘神話水池，金色的歐式皇室落地撞鐘，杜拜海灣的貝殼鑲嵌沙發，彷彿置身中世紀時空奢華的水晶吊燈和裝飾畫作及大量的裝置藝術品，來營造的華麗風格，散落於旅店室內室外各處的大型風格多樣的藝術品，更能讓旅客感受到視覺及文化的享受。轉入前往客房的梯廳走廊，我們以特色的藝術品，自然生活中的裝飾素材，無論是輕鄉村或是皇室奢華風格，餐具、寢具、掛畫、檯燈、座椅、園藝等呈現各層面歐式住宿風格與體驗。

歐洲的日常空間、華麗的視覺體驗

HotelMoon 水上明月，旅店大量運用了佈置手法，將旅店內整體空間大量的放置了藝術物件和花藝，我們將自己喜愛的畫、植物、花器、燭台和家具，其中甚至放置了少數的中式藝術品，將我們獨特的喜好，分享給旅客。比起其他的民宿或飯店，我們擺設的更豐富，除了旅店的氛圍外，更注重歐式生活的自然氛圍，充滿華麗或典雅的居家生活感，讓旅客在旅店中的各個角落，都能夠體驗歐洲生活的優雅氛圍，期盼賦予旅客一種在台灣較少體驗過的住宿氛圍。

氛圍與機能兼備的客房

旅店有25間風格多樣的海景套房，各自具有專屬的美景、色彩、風格、家俱、寢具及備品，但是以歐式氛圍為配置主軸，我們希望給旅客有著溫度的住宿感受。典雅舒適是HotelMoon水上明月期盼給旅客的美好體驗，我們用心的選擇床單和床墊、美麗且實用的備品。房內英國Dyson整髮器、美國席夢思夢幻床墊及巴黎羅浮宮酒店也提供的Fragonard香氛備品。

在旅店中，海景客房都最高品質配置了MITSUBISHI三菱冷暖氣，甚至在浴室內都配置了暖風機、日本TOTO智慧馬桶，頂級按摩浴缸，適切的浴室及衛浴設備。讓來到旅店住宿的旅客在經歷一整天的旅程中後，回到旅店能夠舒適的泡澡，並讓溫馨且舒適的氛圍及設備給療癒了。

質樸海灣、精緻鄉村料理

旅店提供了早午餐和晚餐讓旅客可以輕鬆的選擇自己喜愛的時間來到位於旅店三樓的海景餐廳享用，彷彿置身於海岸旁的花棚下用餐，自然的岩石與花卉、星空的彩繪，體驗優閒的度假氛圍 ，花蓮東岸的豐富資源，我們為您調理香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞。器皿更使用波蘭手工陶瓷杯與盤，感受味覺與視覺的完美饗宴。早餐和晚餐，水上明月的住宿用餐體驗絕對是花蓮海景飯店最美好的，皇家般的用餐環境，進口的典雅餐具，精心點選的食材，特別的跨界美食，都希望讓旅客有飽飽的幸褔體驗。享受美食之外也可以欣賞到美麗的七星潭海灣。我們使用半自助的方式，在旅客享用現點現做的餐點前，旅客可以輕鬆的選擇自己喜愛的點心或飲品及酒類。將會提供較多的花蓮當地食材，以及來自七星潭海灣的海鮮，搭配台灣在地的茶或是美酒，讓旅客都有著美好且愉快的餐飲時光。

從陽台窗外望去只有山脈、海洋、和漁船

宛如風景平信片般的窗外景色，旅客都可以在旅店的各處中細細感受太平洋海灣的美麗風景，尤其是在七星潭最高的頂樓的星空咖啡吧及海洋天際SPA，觀賞清水斷崖的雄偉山脈與峭壁，天氣晴朗怡人的藍色大海及雨天時的壯麗波滔，都是入住旅店的專屬體驗。在海灣旁的HotelMoon水上明月住宿，漫步旅店周邊、體驗海灣壯麗與太平洋海灣不可思議的貼近，享受海洋的絕美景致，聽聽海濤的澎派和微浪時鵝軟石獨特的滾動聲，一切盡是如此的自然與撫慰我們平時工作疲憊身心。

溫馨且專業的貼心服務

HotelMoon水上明月位於七星潭海灣鬧中取靜的位置，提供精緻、風格、舒適且溫馨的貼心服務。所有的服務流程我們會用自信且貼心的方式來分享旅店期盼帶給旅客的獨特感受。我們認為在所有的旅程當中，旅客一定要選擇一間風格獨具且服務貼心的旅店來感受旅行的意義。旅店絕對不是旅途中某一個住宿的地方而已，我們不斷的努力，希望帶給所有到HotelMoon水上明月的旅客有著美好且幸福的住宿體驗和回憶。

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