台北老爺明宮片皮鴨 一鴨多吃自由配再創經典新高度

俗話說「大暑老鴨勝補藥」，炎炎夏日食慾不振，鴨肉正是適合食用的肉類，具備高蛋白、低脂肪的營養特性，又能達到人體清熱健脾之效。台北老爺酒店推出的「明宮片皮鴨」，在原有的傳統經典架構下，創造出爽口又無負擔的多種吃法組合，完整享受鴨肉料理的美味和多變層次，適合家庭、同事或三五好友聚會享用，規畫一鴨多吃的選項，讓烤鴨控們吃出幸福儀式感。每份烤鴨二吃2,480元，三吃2,780元，還可搭配明宮粵菜廳招牌餐點，如西施泡飯、桂花鰻魚等，演繹出餐桌上的色香味美好饗宴。

烤鴨是廣受消費者喜愛的桌上佳餚，台北老爺酒店「明宮」粵菜廳由擁有近30年累積粵式料理豐富經驗廚藝的燒臘副主廚高松誠掌廚，力求呈現經典名菜風采，勇於嘗試各種可能，成功演繹粵菜精髓。

完美展現精細的「明宮片皮鴨」是不輕易妥協的精神，致力呈現不同的飲食感受。走遍全台各地選用宜蘭重量約3公斤、大小適中的櫻桃鴨為主角，由於生長在鄰近花蓮好山好水的慢活環境下，油脂含量與肉質口感恰到好處，是高品質、星級美味的最佳代表。為了使烤鴨切面光滑完整、避免鴨油汩汩流出，造成上色不均，因此嚴選表皮無破損、內外清洗乾淨的鴨隻，從源頭即進行嚴格品管。

一隻烤鴨即可變化出八道美味料理，這也是「明宮片皮鴨」能脫穎而出的魅力所在。第一吃限定為「片皮鴨」，除了搭配蔥段、黃瓜、甜麵醬及Q彈薄透餅皮的傳統吃法，還可佐以剝皮辣椒讓醃漬風味和辣度更凸顯出來。出生於台南關廟的高松誠亦研發全新醬料吃法，使用在地土鳳梨獨創微酸甜的鳳梨醬，第一口伴隨著皮脆肉嫩吃下肚，開胃又能增加食慾，還能扮演解膩角色，同時吃得到經典及創意風味。若只吃經典片鴨覺得意猶未盡，還能在第二吃及第三吃中選擇其他不同的鴨肉料理，讓口感再升級，如三杯鴨架、蒜酥鴨架、炒鴨絲，以及爽口的生菜鴨鬆，鹹香夠味又不油膩，放進嘴裡傳出的清脆聲響，是夏日餐桌上最好聽的節奏。

除了傳統的吃法，台北老爺的片皮鴨還會佐以鳳梨醬、剝皮辣椒，賦予更多層次風味。圖／台北老爺酒店提供

「明宮片皮鴨」處理過程繁瑣複雜，需要三天前預定。首先，洗淨自然瀝乾後，鴨膛肚內填入特殊獨家秘方進行醃製，有助於在烤製過程逼出鴨皮及鴨肉香料香氣，充分鎖住肉汁。隔日進行汆燙，糖水上漿過程可讓皮更酥更亮，完成後吊掛風乾並保持在固定溫度將水分去除。客人用餐當日再遵循掛爐烘烤手法，嚴格掌控火候把關，還要不時翻轉燎烤，讓每吋鴨肉均勻熟成，將鴨皮烘烤至呈現紅潤的誘人光澤，香味隨之飄出。上桌前會再進行油淋使其更酥脆，師傅精湛刀工將片下連皮帶肉，厚薄均勻的20片肉、20片皮，每一塊大小都要盡量相同，於盤中幻化為美好藝術品。

片皮鴨透過師傅的精湛刀工，呈現出最美姿態。圖／台北老爺酒店提供

喜愛喝湯的老饕們，還能享用鴨粥、湯米粉、還有香氣四溢的濃湯鴨架娃娃菜。精心獻藝的濃湯鴨架娃娃菜，是先將烤鴨的鴨架子熬成香濃湯底，每一口都喝到鮮美順口的鴨隻精華，樸素的娃娃菜口感清爽鮮甜，即使甘甜裡仍可吃出吸足了鴨湯鮮味的餘韻，呈現與眾不同的鴨香風味，綿密的經典味為餐點畫下圓滿句點。