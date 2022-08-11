TOYOTA 碳中和品牌形象館 北中南全台快閃巡迴啟動

為讓民眾更了解 TOYOTA碳中和目標的全球電動化戰略，TOYOTA總代理和泰汽車自8/12(五)起全台巡迴展出「TOYOTA 碳中和品牌形象館」，首站就選在台北信義區微風南山。現場特別展出TOYOTA電動化車款中之插電式油電複合動力車-PRIUS PHV ，能讓民眾近距離賞車體驗。此車並同步推出汰舊換新優惠價104.9萬元專屬優惠！

「TOYOTA 碳中和品牌形象館」活動定8/12~8/21在台北、9/2~9/11在高雄、9/16~9/25 在台中巡迴快閃展出，歡迎民眾蒞臨並親身體驗 TOYOTA最新電動化車款魅力。

TOYOTA社長豐田章男認為，全世界每個地區的能源供應狀況不同，顧客對車輛 的使用和需求方式也不同，為此

TOYOTA 致力開發包含BEV(Battery Electric Vehicle，電池電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車)、FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車)及 HEV (Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車)等全系列產品，以提供全球顧客不同的選擇，最終達成有效減碳 的目標。快閃活動將展出同時具備純電車及油電複合動力車魅力之PRIUS PHV，其純電行駛里程最高可達64公里！切換至油電行駛模式除無里程焦慮外，平均油耗測試值更達109.9km/L，燃油經濟性絕佳，可達成都市純電、長程油電的理想狀態！為讓民眾可親自體驗 PRIUS PHV 獨特魅力，快閃活動假日現場還可直接預約試乘呢。

民眾參觀 「TOYOTA 碳中和品牌形象館」，還可參加趣味體感互動小遊戲，以輕鬆方式認識 TOYOTA 電動化車款四種不同動力；現場完成互動遊戲或拍照打卡上傳個人Facebook/Instagram 帳號即可獲得精美小禮喔。