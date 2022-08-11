裕元花園酒店探．索．台．灣．在．地．味「越在地、越國際」

對於台灣食材，您的印象是什麼？隨著裕元花園酒店持續推動的「產地餐桌」概念，映景觀法式餐廳主廚Bruce 許祐銘以在地食材優先選擇，探訪台灣各地的地理風土與特性，讓「越在地、越國際」在新一季的菜單中發散開來，邀饕客一起探索台灣之美．品嚐在地風味，打造映景觀法式餐廳的核心理念。Explore Taiwan 以追求台灣在地優良食材為動能，結合Bruce 傳遞的理念與團隊間持續優化的手藝，為蒞臨的貴賓烹飪出一道道縱情享受的愉悅交響曲。

開胃小點-鰻魚雪茄捲、海膽海苔脆餅、鴨肝野莓千層、梅漬蕃茄。 圖／台中裕元花園酒店提供



新菜單的開胃小點〈鰻魚雪茄捲、海膽海苔脆餅、鴨肝野莓千層、梅漬蕃茄〉，延續了廣受好評的〈鰻魚雪茄捲〉，手揉的法式酥皮，烘烤置冷後後，注入台灣在地鰻魚與馬鈴薯調配的清爽沙拉，酥脆的層次與淡淡的鰻魚香氣，揭開了交響曲的序幕。

來自澎湖的新鮮海膽，與主廚特製的海苔脆餅，點綴上些微香料，透過舌尖的引領，豪爽地一口置入，讓滿載的大海鮮甜喚醒您的味蕾。緊接著的是外型討喜可愛的〈鴨肝野莓千層〉，以莓果的香甜開場，混搭著千層酥的麥香，淡淡的鴨肝香味收尾，餘韻中帶點淡淡的苦，有種意猶未盡的滋味提點。開胃小品最後的〈梅漬蕃茄〉，以在地的小農番茄浸泡於清新薄荷揉入的醃漬梅汁中，爽朗提神的酸甜感，令人迫不及待期待下一道佳餚。

冷前菜-日本熊本生蠔、醃漬小黃瓜丁、青蘋果冰沙。 圖／台中裕元花園酒店提供



延續開胃小品後的冷前菜〈日本熊本生蠔、醃漬小黃瓜丁、青蘋果冰沙〉，就像來自海洋中的瑰寶。鮮豔碧綠的青蘋果冰沙為新鮮的生蠔穿上了時髦的新衣，點綴些許刀工細膩的醃漬黃瓜丁與新鮮的蒔蘿，如果您能一口品嚐這難得的美味，必能感受其Q彈絲滑的口感融入酸甜的鮮美。

前菜-澎湖季節鮮魚、鮭魚卵、季節食蔬、昆布柴魚奶油醬汁。 圖／台中裕元花園酒店提供



前菜〈澎湖季節鮮魚、鮭魚卵、季節食蔬、昆布柴魚奶油醬汁〉使用當日空運的澎湖季節鮮魚，外表香煎酥脆的魚皮，吸附上主廚熬製的昆布柴魚奶油醬汁，在濃郁的海味中，軟嫩的魚肉與爆汁鹹香的鮭魚卵與主廚特製的菠菜麵疙瘩，堆疊豐富的口感層次。

湯品-屏東黑毛豬、義大利松露、綜合野菇、帕瑪火腿、北非小米(附老菜脯雞湯)。 圖／台中裕元花園酒店提供



湯品〈屏東黑毛豬、義大利松露、綜合野菇、帕瑪火腿、北非小米〉(附老菜脯雞湯)。在奶燉鮮香的北非小米上，鋪上烤酥的帕瑪火腿、與薄粉酥炸的野菇，香煎後的六堆黑毛豬擺盤後，刨上新鮮的黑松露與使用老菜脯製成的蜂窩形餅乾點綴。層次鮮明的口感，不斷於口中交織成一曲幅美麗的田園畫面；再品嚐一口文火細燉的老菜脯雞湯，其蘊含豐富的香氣，包含黑蒜、黑毛豬骨、黑松露與黑菜脯等精華，令人懷念起曾經孰悉的家鄉台灣味。

熱前菜-碳烤薩索雞翅、豆鼓、玉米、特製炭烤醬汁。 圖／台中裕元花園酒店提供



〈碳烤薩索雞翅、麥卡倫12年雪莉雙桶、豆鼓、玉米、特製炭烤醬汁〉新一季Explore Taiwan 菜單的熱前菜，嚴選雲林畜養的薩索雞，其皮薄且油脂分布均勻的特性，採用炭火烤香，咀嚼鮮嫩多汁，口感綿密緊實。本道菜品的另一特點為與「麥卡倫純麥威士忌」合作，將其12年雪莉雙桶單一純麥威士忌澆灑於菜品上方，猶如給台灣這塊肥沃的土地注入充沛的養分；首先聞到細緻獨特的香草、太妃糖、柑橘的風味，而麥卡倫經典的濃郁乾果、雪莉酒以及燻木等經典風格承接在後，每一滴都交織出完美和諧的樂章。

主餐之一-宜蘭櫻桃鴨胸、筊白筍、咖哩地瓜泥、綜合野莓醬汁。 圖／台中裕元花園酒店提供



熱前菜後，來到主餐。除了瘋迷老饕的威靈頓牛排、介紹主餐為〈宜蘭櫻桃鴨胸、筊白筍、咖哩地瓜泥、綜合野莓醬汁〉宜蘭櫻桃鴨其細嫩肉質、均勻分佈的油脂，與油煎後，帶著酥脆卻不膩的口感，成為主廚鴨肉料理的首選。也可以選擇沾上些微的野莓醬汁，酸甜的單寧，將肉的香甜氣味昇華到另一個層次。

另外還有其他的主餐選擇，如主廚調配香辣秘方的〈法國小羔羊排與芥茉籽羊肉醬汁〉、〈新加坡辣椒螃蟹醬與波士頓龍蝦、日本鹿耳島A5和牛佐牛肉醬汁〉等。對您而言，台灣味是什麼? 讓主廚其天馬行空的創意發想，帶領您的味蕾，穿越山間田野，遊走溪澗海洋。Bon Appétit，祝您用餐愉快。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

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