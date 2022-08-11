原民會「LiMA 島嶼生活」文博會登場 激發傳統與現代的共振

原住民族委員會「LiMA 島嶼生活」展館在今(10)日至14日假台灣文博會登場，集結全台6個縣市原住民族商品通路據點，以「我的創造將成為你的體驗」讓參與民眾「帶走」物件外，也共振出美好回憶。

文化部長李永得(右一)及高雄市長陳其邁(右二)參觀「LiMA 島嶼生活」展館。圖／原住民族委員會提供

原民會表示，與其等待疫情好轉，不如讓自己先轉換好的信念。去年全台多處標榜當地特色通路據點不畏疫情逆勢舉辦開幕活動，配合LiMA原民商品購物網近日已正式試營運。隨著市場逐漸邁向正軌，期待透過多元銷售通路，提供消費者更方便且快速的購物經驗，同時可為族人持續開拓更多商機。

原民會今年力推的「LiMA」品牌，在南島語族詞彙中，是數字五，也有手的涵義，期望透過LiMA能與更多原住民族業者手牽起手，從實體通路到電商平台，跨越地域疆界，未來將與更多南島民族和各界攜手合作。

原民會LiMA品牌於台灣文博會登場，集結全台原民商品通路據點。圖／原住民族委員會提供

此次「LiMA 島嶼生活」展館設計靈感來源採用融合馬蘭阿美傳統服飾色調及各通路據點的行政地理疆界，參展「LiMA」品牌涵蓋各通路據點的地方品牌，每個品牌包含在地工藝與文創商品，可呼應此次文博會秉持著核心價值，強調向外擴散，彼此串連與多元共融的概念。

此次文博會，各地通路據點所帶來物件，有傳統與現代共創工藝作品、運用傳統特有植物研發新品、魚簍燈罩、部落風格文創品、集結部落小農的禮盒等。現場加入LiMA會員，還可以獲得購物折價券及LiMA電商購物金。

參展通路據點業者向民眾介紹在地工藝和文創商品。圖／原住民族委員會提供

原民會歡迎國人於10日至14日到高雄展覽館「LiMA 島嶼生活」展區走走逛逛。更多資訊可查詢「看見‧太陽」官網：https://explorethesun.tw及關注粉絲專頁掌握最新消息。