旅宿集團推「今年最後一檔超低價」　

13館聯合住宿券下殺近1折

因疫情多次延期的「2022 國際觀光博覽會」將在 8 月 19 日(五)至 8 月 22 日(一)於台北世貿一館盛大登場，為感謝全民共同防疫、守護台灣，旅宿集團小鹿文娛推出「本年度最後一檔超低價」13 館聯合住宿券，雙人 980 元、三人 1980 元及四人2280 元，下殺將近1折，買十再送一。鄰近墾丁的館別「小迷鹿」、「小迷鹿・艾米會館」更針對團體出遊分別推出包層、包棟方案，最低僅需使用三張四人住宿券即可兌換，小迷鹿・艾米會館包棟專案可入住 20人，換算下來，每人最低只要 342 元。台北館別路境行旅則推出「主題空間一票玩到底」方案，可任選特色玩樂空間，客製化專屬派對行程。屆時除了實體展位，小鹿文娛也同步於官網展開線上旅展，民眾可把握機會搶購。



國際觀光博覽會原定去年五月開展，不料本土疫情爆發，歷經多次延期後，即將於8月19日起，連四日在台北世貿一館舉行。今年攤位編號「B222 」的小鹿文娛，推出集團年度最低價，也是最後一檔下殺近 1 折的優惠—「雙人住宿券 980 元」、「三人住宿券 1980 元」及「四人住宿券 2280 元」，買十再送一，平均每人最低不到 500 元，即可任選入住小鹿文娛旗下分布於台北、花蓮、恆春等地的 13 個館別。

小迷鹿．艾米會館」每間房皆設獨立陽台，入住即可感受南國白天與夜晚的特色景緻與迷人風情

路境行旅小時制「小鹿唱吧KTV」提供最新流行歌曲及多樣派對道具，是三五好友紓壓玩樂的好去處。

除可於 13 館任選 1 館以單張方式兌換住宿外，鄰近墾丁的館別「小迷鹿」、「小迷鹿・艾米會館」也針對團體出遊分別推出包層、包棟兌換方案，最低僅需以 6840 元購買三張四人住宿券即可兌換「小迷鹿包層專案」，最多可入住 18 人，換算後每人最低只要 380 元，還可免費使用烤肉區及孩童遊戲區；若兌換「小迷鹿・艾米會館包棟專案」則可入住 20 人，換算後每人最低只要 342 元，還可免費使用烤肉區及KTV 設備，民眾不妨把握最後優惠，與親友揪團出遊享好康。

小鹿文娛台北館別路境行旅則推出「住宿制」及「小時制」的主題房型兌換方案，憑旅展雙人票券 最低加價300元即可升等入住「住宿制」主題房型，包含監獄主題房、童趣拼畫房、零食點心房、夢幻微醺啤酒房、映畫休憩房、寵物友善房等 8 種特色房型，也可持旅展票券兌換「小時制」主題空間，任選親子遊戲區、小鹿唱吧 KTV、健身房、電玩房等 7 種玩樂空間包場玩，讓民眾可任意組 合，搭配出專屬的派對行程。

小鹿文娛： 小鹿文娛 (fawn-group.com)