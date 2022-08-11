天成飯店台北館別推出「青春暢遊-持學生證7折優惠」

兩人同行搭配悠遊國旅補助每房240元起即可入住星級飯店

為搶攻暑假最後一波商機，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅–華山町自即日起至2022年9月15日止，推出平日「青春暢遊-持學生證7折優惠」，入住期間8月29日至9月29日止，凡出示學生證及相關身分證明證件電話訂房，立即享有官網優惠價再7折優惠，優惠價格雙人房1,540元起，三人房1,960元起，四人房2,380元起，無論是親朋好友或是親子出遊，把握最後國旅玩一波，團聚在一起，共度美好時光。

位於捷運台北車站的天成飯店集團平日「青春暢遊-持學生證7折優惠」住宿優惠，消費者持學生證入住即刻享官網優惠價再7折優惠，雙人客房折扣後每晚最低1,540元起，使用國旅補助折抵最高折抵1,300元，每房僅需再付240元。

鄰近台北西門町的台北花園大酒店深受旅人喜愛，優惠價入住串接智能房控系統且提供以語音操控的便利性的雅緻客房，折扣後每晚1,820元起，使用國旅補助折抵最高折抵1,300元，每人平均260元，另享房客限定的免費古早味零食柑仔舖及週邊景點免費接駁服務。

天成文旅-華山町藝術展覽空間 吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展。圖／天成飯店集團提供

天成文旅-華山町緊鄰華山1914文化創意產業園區，成為華山藝文的延伸腹地，為學生族暑期班遊或親子客層暑假出遊下榻首選，雙人客房折扣後每晚最低1,610元起，搭配國旅補助最高折1,300元，每房只要再付310元，位於一樓大廳設置開放藝術展覽空間，目前展出吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展，透過藝術的陶冶豐富精采旅程。