歌林平鎮聯合服務中心成立 舉辦夏季特賣會

根據中央氣象局表示，今年7月高溫炎熱均溫29.5°C，為歷史第7高，多處監測站，如板橋站、玉山站的高溫都打破歷年紀錄。而物價也跟氣溫一樣，一直往上飆高，荷包卻越來越薄，炎熱酷夏民眾該如何度過？消費者的心聲，歌林聽到了，為了慶祝歌林平鎮聯合服務中心成立，將於8/18至8/21舉辦歌林福利品夏季特賣會，用最划算的價格回饋給長期支持歌林的消費者。

歌林深耕台灣59年，於2012年由憶聲電子(3024)取得歌林Kolin 100%經營權，負責2012年之後所有歌林Kolin之生產、企劃、品保、廣宣、業務營運工作。在地深耕以及不斷引進專業菁英投入之下，歌林Kolin的發展呈現快速成長。平鎮聯合服務中心從選址開始，就優先考慮地理位置，近66快速道路邊、大溪交流道口，佔地950坪的鋼構廠房，整合現有物流、製造及品質服務三個單位，更能因應集團日漸茁壯的業務需求，讓運送及倉儲管理端品質再提升，提供消費者更好的服務。

本次歌林平鎮聯合服務中心舉辦的福利品夏季特賣會，有多款液晶顯示器、冷氣、移動式空調，以及各式電風扇、捕蚊燈等居家防疫必備家電，讓消費者夏天居家防疫也能宅的舒適又安心。

歌林平鎮聯合服務中心地址：桃園市平鎮區洪圳路387號