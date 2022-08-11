Meat Up覓晌 進軍桃園時代廣場 異國風情場景超浮誇

每每推出令人驚艷的浮誇系餐點，接著就在社群上爆紅的「Meat Up」，今年八月正式進軍桃園中茂新天地，延續上一季的「環遊世界」主題，除了帶來擁有世界各國特色的舒芙蕾之外，餐廳造景別出心裁的呼應各國城市特色，門口更特別規劃成美式街景，每個角落都能拍出打卡美照，Meat Up 桃園藝文店於10日正式開幕，到店消費還有機會獲得免費獨家限定商品。

Meat Up 桃園藝文店，內裝設計希望帶來如同環遊世界般的體驗，第一站「美國」，一座座標記著「MEAT UP」的環狀招牌，發散著金黃色的霓虹光線，高低錯落的燈泡，牆面上大大小小的粘板，另一頭牆面上還供應著各式紅、白酒，彷彿置身在時代廣場的餐酒館。三五好友下班後聚會，點上一份『狂歡派對』炸物拼盤，薯條、培根、雞米花及洋蔥圈通通有，以秤子盛裝的呈現方式真的超浮誇。

Meat Up美食令人垂涎欲滴。圖╱業者提供

第二站「法國」，莫蘭迪淺褐色拱形牆面，下緣佈滿稻穗及蘆葦，以普羅旺斯的愜意與浪漫為概念發想，牆面標示著三句俏皮話增添趣味性。與閨蜜相約午後悠閒的早午餐，除了有雙面煎至金黃焦香的法式吐司，還附上煙燻鮭魚、沙拉、炒蛋、薯塊及蘑菇，一整個超級澎湃，說到法國當然不能錯過冰淇淋，以香草冰淇淋加上新鮮甜桃的甜美組合，『巴黎香榭』舒芙蕾絕對不能錯過。

第三站「泰國」，綠植圍籬牆面、竹藤座椅，再以將近八米的亞麻寬布高掛垂吊，整面落地玻璃讓陽光盡情的灑落，望向窗外的景致一覽無遺，營造如同普吉島的渡假風情。情侶約會再也不怕男友吃不飽，無論是豪邁選用整隻花枝，搭配濃郁辣味明太子的義大利麵，又或是配上外脆裏嫩雞腿排的起司青醬燉飯，超大份量就算是男生也能吃得飽，飯後甜點必須選擇以泰國經典甜點—摩摩喳喳為靈感的『泰國洗』舒芙蕾，最後再來杯Meat Up招牌高顏值果昔『浮誇』，或是酸甜爽口的『可爾必思藍柑橘微氣泡飲』，清涼消暑讓你擊退夏日高溫。Meat Up 桃園藝文店8/10(三)正式開幕，活動詳情請上官方粉絲團查詢。Meat Up桃園藝文店，地址：桃園市桃園區同德五街77號2樓，訂位電話：0908-198-398，營業時間： 週一至週日 11:30-21:00

FB：https://www.facebook.com/pg/Meat-Up-267652336940708

Instagram：https://www.instagram.com/meatup_tw/。

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