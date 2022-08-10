「雀巢KitKat遊樂園」開張 新品8/10起購買享第二件6折

雀巢KitKat巧克力以「遊樂園」概念推出三款必吃新品：蓮花脆餅巧克力、爆米花巧克力、黑可可餅乾巧克力，要讓甜點控每次入口都彷彿置身KitKat打造的「味蕾遊樂園」，口口驚艷全新體驗，絕對值得KitKat鐵粉們朝聖！本波新品8月10日起於全台指定便利商店限量販售。此外，「雀巢KitKat巧克力」更跨界結合多家台灣在地知名品牌，一口氣獻上多達13款結合KitKat的限定新品，玩出多元新滋味，讓味蕾大解封！

「最強聯名、新奇滋味、全球同步」雀巢KitKat巧克力 3款新品霸氣登場！

不斷在口味上求新求變的KitKat巧克力，每出新品都讓甜點控暴動式搶購，這次KitKat要帶給大家充滿歡樂又繽紛的甜蜜夏日樂園氛圍，以霸氣必吃條件「最強聯名、新奇滋味、全球同步」打造！首先，跨界與比利時知名品牌Lotus Biscoff蓮花脆餅攜手推出「雀巢KitKat蓮花脆餅酥脆威化巧克力」，滑順的巧克力外層包裹住內層香濃的Lotus風味焦糖醬與薄脆威化餅乾，口感層次豐富，還帶有淡淡肉桂的香氣，在國外一上架就被掃光，被網友推爆為「史上最好吃的KitKat口味」！首次登台，甜點控絕不能錯過。

同步推出遊樂園必備的「雀巢KitKat爆米花酥脆威化巧克力」，以樂園必備的爆米花為靈感，用爆米花碎塊搭配經典牛奶巧克力及威化餅乾，打造出新奇滋味！爆米花與經典巧克力，碰撞出經典美國西部的鹹甜口感，擁有會讓人一口接著一口欲罷不能的絕佳風味。第三款則是全球首發的「雀巢KitKat黑可可餅乾巧克力」，這次KitKat粉不用再苦苦等待，台灣同步各國開賣！以全新雙色巧克力造型，搭配黑可可餅乾，除了口感均衡絕妙外，視覺上更是一大享受，絕對可以在IG上掀起一波打卡熱潮！



甜點控暴動啦「雀巢KitKat遊樂園」開張！3款必吃新品、 13款聯名新吃法，開啟口味大冒險。圖/雀巢提供

KitKat巧克力攜手五大台灣人氣名店 跨界推出多款聯名新品

KitKat超乎你的想像！在全球超過80個國家上市的雀巢KitKat巧克力，創新多變風格吸引不少鐵粉，平均每天賣出1,400萬包。更經常推出限量、不同地區及季節限定款來滿足不同味蕾，累積上市超過300種創新口味。這一次，為了台灣粉絲一口氣攜手五大台灣在地知名品牌跨界推出多種聯名甜點，包含台灣連鎖咖啡品牌「ikari 怡客咖啡」、台灣大學生的共同回憶「小木屋鬆餅」、連鎖麵包品牌「聖瑪莉」、台中高人氣印度料理餐廳「飪室咖喱」、7-ELEVEN熱銷「原賞三明治」系列，從烘焙、料理到冰飲，一口氣推出上多達13款結合KitKat的限定新品項，豐富有趣新選擇，絕對讓你吃到欲罷不能！

8/10起至指定通路購買KitKat商品還可抽多重好禮

以「遊樂園」概念打造出的雀巢KitKat巧克力新品，希望能為粉絲們帶來美味與歡樂。8月10日至9月6日指定超商任選二件6折，凡於9月30日前於指定通路及店家，購買雀巢KitKat巧克力及指定聯名商品，登錄發票即有機會抽中掌上型遊樂園PS5、玩家必備的Go Pro攝影機等多項好禮。此外，再加碼推出只抽不賣「KitKat 遊樂園」限量禮盒，以充滿驚喜感的設計，帶著KitKat粉絲搶先入場，從經典大道、西部園區、冒險島與歐洲小鎮來趟舌尖上的樂園之旅，每一區一撕開都有專屬配搭的經典與限量新品，新奇又有趣！禮盒將於雀巢官方FB專頁快閃限量推出，只抽不賣，參與活動就有機會抽到！活動詳情請參雀巢粉絲團。