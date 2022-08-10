農遊趣與《勵馨基金會》公益聯名推法式風味月餅

中秋節將至，各大品牌陸續推出自家中秋禮盒，台灣農業產銷與旅遊的新型態電商「農遊趣」Happy Farm Tour，今年再度與國際頂尖法式甜點主廚郭士弘攜手，並與公益團體《勵馨基金會》聯名推出「法式流芯醉月中秋禮盒」，主打「法式風味」中秋月餅，不只用料支持在地小農，更將訂單金額10%回饋予公益團體，期盼社會大眾一同在中秋佳節品美食、做公益。

圖說二：農遊趣創辦人劉純隆(圖右三)與研發主廚郭士弘(圖左二)一同前往勵馨基金會送暖。圖／農遊趣提供

「法式流芯醉月中秋禮盒」嚴選農遊趣台農57號精品地瓜，結合台灣在地食材與法式甜點創作，創新獨家三種口味：「法式流芯陪醉月」為精品黃金地瓜融合奶皇流沙、「桃皮乳酪嫁含吉」為精品黃金地瓜混搭乳酪、「香柚蜜橘砌金秋」為柚肉、蜜漬橘皮與鹹蛋互搭。有別於傳統中秋月餅製程，搭載主廚郭士弘法式甜點技法，外皮改以桃山皮，加上精選內餡原料，整體口感與風味更加細膩濃郁，去年首度推出即創下千盒佳績，獨特新潮月餅搶攻中秋送禮市場。

把台灣地瓜變精品食材，當成伴手禮更健康

農遊趣創辦人劉純隆表示，本著對台灣土地的熱愛與在乎，以及過往在旅遊業積累的經驗，發現台灣明明農產豐富，伴手禮為何只有鳳梨酥？甚至觀察到，台灣消費客群在旅遊時對於養生需求高，因此藉由推廣台灣精品地瓜，希望能改變台灣人對地瓜的定位與認識。尤以地瓜具有與台灣本島相似模樣，其生長到孕育走過台灣特有四季氣侯的變化，若是作為台灣「來自土地的伴手禮」再適合不過。

當劉純隆與法式甜點主廚郭士弘分享，打造「來自台灣土地伴手禮」的理念時，共同對於中秋之於「台灣印象」的記憶不謀而合。郭士弘表示，法式甜點製作精髓在於「以產地單純食材變化出保有土地原始風味」，遂同意與農遊趣的台灣精品地瓜結合，加以研製出中西融合的法式風味月餅，以回敬台灣這片土地對萬物的孕育。

銷售額10%捐款回饋予勵馨基金會

此外，劉純隆秉著社會互助共好的信念，不只以農產推廣行動支持台灣在地小農，更將訂單金額10%捐款回饋予勵馨基金會，呼籲社會大眾能關注到在疫情衝擊之下，對公益團體及其關懷婦幼夥伴的辛苦，決定趁著富有團圓寓意的中秋佳節，實際將溫暖傳遞下去！

此款法式中秋禮盒單盒12入優惠價 $988，三盒以上依照不同盒數組盒不同優惠方案。中秋佳節品美食、做公益，農遊趣呼籲大眾一起支持台灣在地小農，並將訂單金額10%捐款回饋予勵馨基金會，趁著富有團圓寓意的中秋佳節，以行動支持，實際將溫暖傳遞下去！

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