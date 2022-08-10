麥仕佳烘焙坊大墩店嶄新開幕 驚見歌手陳隨意店內打工？

在彰化、台中已29年且有14家分店的知名烘焙名店「Myschin」麥仕佳烘焙坊，9日台中大墩店嶄新開幕，開幕當天特別準備了多項好康小禮並舉辦商品優惠活動回饋消費者，吸引許多消費者開心搶好康，但到了傍晚時分，卻突然看到知名台語歌手陳隨意在店內櫃台為客人結帳，引起了許多民眾好奇上前圍觀，原來是麥仕佳董事長陳志池特地邀請也是彰化同鄉、小時候生活困頓的多年好友陳隨意來擔任開幕嘉賓與一日店長。

藝人歌手陳隨意（圖中）應邀出席擔任麥仕佳一日店長。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意在戶外區賣力的介紹、叫賣麥仕佳產品。圖／陳仁義

麥仕佳表示，此次會特別邀請知名藝人歌手陳隨意來當一日店長，主要是因為陳隨意也是彰化出生的藝人，希望聯手彰化知名藝人，一起將在地品牌推廣出去，尤其，許多麥仕佳的顧客更是陳隨意鐵粉，讓此次一日店長活動如同麥仕佳客人的專屬回饋活動，同時，並希望藉由該活動，讓「麥仕佳Myschin」品牌更活潑、高互動性，與更多消費者有更豐富的情感連結。

麥仕佳一日店長陳隨意親切熱情的與麥仕佳消費顧客拍照留念。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意親切熱情的與麥仕佳消費顧客拍照留念。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意親切熱情的與麥仕佳消費顧客拍照留念。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意親切熱情的與麥仕佳消費顧客拍照留念。圖／陳仁義

家住彰化鹿港的麥仕佳一日店長陳隨意說，小時候由於家庭經濟艱困，曾因為了一個麵包跟四個哥哥大打出手，多年前認識麥仕佳董事長陳志池時，驚覺自己跟他一樣，都因出生在貧困家庭，生活條件差，從小都有當麵包師傅的夢想，因此，成為了好朋友，而他也成了麥仕佳的忠實顧客。

麥仕佳一日店長陳隨意親自為顧客選購的商品裝袋、結帳，他並鼓勵民眾可自備購物袋購物，一起做環保。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意親自為顧客選購的商品裝袋、結帳，他並鼓勵民眾可自備購物袋購物，一起做環保。圖／陳仁義

麥仕佳一日店長陳隨意親自為顧客選購的商品裝袋、結帳，他並鼓勵民眾可自備購物袋購物，一起做環保。圖／陳仁義

他回憶說，麥仕佳鹿港店還沒設立前，他只要到彰化一定會到麥仕佳門市購買招牌「法式三文治」回家給家人享用，現在每個月也都還會去麥仕佳3、4次，除了法式三文治外，鮮芋奶酪與手撕麵包更是每次必買，家人生日也一定會訂麥仕佳的客製化蛋糕，他還笑說，我的小孩可以說是吃麥仕佳長大的，他並希望透過此次一日店長活動，讓更多中部朋友認識這個實在的好品牌，並在大家的生活中留下美好的美食回憶。

「冰皮月餅」現在已是麥仕佳熱銷的明星商品之一，想預購享優惠的消費者手腳要快。圖／陳仁義

「冰皮月餅」現在已是麥仕佳熱銷的明星商品之一，想預購享優惠的消費者手腳要快。圖／陳仁義

麥仕佳董事長陳志池表示，麥仕佳會經常推出許多創新烘焙產品，如日前所推出的「冰皮月餅」就是特別從香港引進創新研發的新式月餅，不用出國，就能享受到平價、美味的港式美食，尤其，其內餡多元經典，熱量油脂較一般傳統月餅低，特別適合在炎炎夏日與親友、家人一起來享用，吃一口瞬間透心涼，冰皮月餅內餡口味有奶皇流沙、芋泥牛奶及芒果冰沙，其中，奶皇流沙冰皮月餅是最受顧客青睞讚賞，現在起買二送一，優惠到8月26日止。

另外，慶祝大墩店開幕好康優惠還有義式小乳酪、雪花餅買一盒再送一盒，只到8月16日止。