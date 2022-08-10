「善愛嘉年華X玩野祭」8/13登場 3D戶外用品是露營好幫手

戶外旅遊可遠離都市塵囂、恣意享受陽光與微風吹彿臉龐的優點，不少民眾在感受過大自然魅力後，紛紛想為下一次的旅程添購裝備。然而，戶外用品千百種，如何挑選最適合且CP值高的配備呢？

「善愛嘉年華X玩野祭」將於8月13日至8月14日假南港展覽館一館4樓登場，現場可體驗多樣化品牌的凹豆(ourdoor)新品。資深戶外玩家「大海旅人吳威毅」不藏私大方跟露營愛好者分享，選擇輕量化、多功能的戶外用品，露營出遊與返程時最為輕鬆，帶你提前掌握戶外商品選購原則，歡迎民眾可前往「玩野 4.5 OUTDOOR BAZAAR」攤位號碼G14參觀討論。

露營裝備一物多用 讓你輕鬆省荷包

近年廣受民眾喜愛的露營，從銷售成績來看，旅宿裝備或汽車周邊銷量皆均呈現明顯成長。若要體驗露營或車宿，則需要準備各式各樣裝備，而當後車廂的空間占滿時，就必須在車頂加裝行李架、行李盤等車用配備，才能收納所有同行旅伴物品。

然而，行李架加上行李盤高度則會讓車主進出車庫時膽顫心驚，因此，國內知名汽車配件聖州企業自有品牌3D®貼心了解喜愛戶外旅遊民眾需求後，自主研發可調整高度的「可收折多功能車頂行李盤」，具備可調式盤體設計，可依需求切換行李盤的高度，搭配延伸配件，盤面還能再加大40公分。

3D®自主研發「可收折多功能車頂行李盤」，不僅可調整行李盤高度，搭配延伸配件，盤面還能再加大40公分，符合熱愛戶外旅遊愛好者的多樣化需求。圖／聖州企業提供

若露營收帳時適逢大雨，帳篷收納就成為所有露友的惡夢。想要營造美好露營回憶，體積小、整體重量僅7.3公斤的3D「輕量型蝶形天幕車邊帳」，採用多用途可拆式帳布，拉開外盒與布面間拉鍊，即可依場地需求彈性調整和變化使用；輕量型防水收納盒底更含有6孔隱形設計，有效達到排水、通風的效果，免於遇到濕帳的慘痛經歷。

3D®輕量型蝶形天幕車邊帳，採用多用途可拆式帳布，可依場地需求彈性調整和變化使用。圖／聖州企業提供

不僅如此，3D「多功能輪胎梯架」自由度強，擁有一梯多用特色，可依需求快速變換作為梯架或座椅使用，摘下多國專利；五段式可調高度，讓小個子瞬間長高75公分。而大檯面設計，不僅能雙腳同時平穩站立不晃動，還可當成輪胎邊桌使用；採用扁平收納設計，最寬僅13.5公分，外出攜帶不占空間，堪稱為露營神器。

全台最大室內露營展搶先體驗3D好物

若想要無負擔體驗戶外旅行帶來的樂趣，只要參加今年度「善愛嘉年華Ｘ玩野祭」活動，即可一票感受凹豆露營體驗、親子共學教室、Live House音樂派對、愛玩市集等，暢快感受多元人生樂趣，還可同步做公益，門票收入扣除營運成本後，將全數支持小樹傳愛協會「傳愛進校園＿親職公益講座」。

民眾若來到玩野祭3D®現場，則加碼贈送品牌小禮，讓您在Live House輕快樂聲陪伴下，模擬戶外露營真實場景，在都市叢林裡感受盛夏裡別具風格的露營饗宴．想進一步了解3D®一系列輕量化、形變多功的戶外用品裝備，詳情可查詢官網：https://shop.3dmats.com/