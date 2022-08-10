大鵬灣Cruising 300自行車活動 單車騎聚大鵬灣歡樂趣

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處許主龍處長主持自行車系列活動的啟動儀式。圖／業者提供

由交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處舉辦『大鵬灣Cruising 300自行車系列活動』活動將於今年10月8、9日 (星期六、日)於大鵬灣國際休閒特區拉開序幕，即日起開始受理報名至2022年9月30日止，廣邀所有車友及喜歡自行車旅遊及喜歡美食的好朋友一趟Cruising大鵬灣！

鵬管處表示，今年(111年)以「多元自行車路線」等主題延續交通部觀光局去年「自行車旅遊年」辦理，採以自行車趣味活動結合旅遊為主軸，展現大鵬灣國家風景區運動及美食觀光場域之氛圍，推廣大鵬灣環灣車道之優美景點及藝術風光，特舉辦『大鵬灣Cruising 300自行車系列活動』，Cruising代表著巡航、圍繞著大鵬灣處處美好景致的驚艷。

大鵬灣Cruising 300自行車系列活動將於大鵬灣國際休閒特區拉開序幕。圖／業者提供

首先登場的是10月8日「小騎士Slip Bike滑步車活動」，廣邀300組2-10歲小朋友滑行於大鵬灣國際休閒特區國際級賽道，享受乘風騎乘的樂趣，藉以培養學齡前兒童的平衡感發展、強健體能，從體育競賽活動中學習運動家的精神，10月9日則由「鵬灣橋趣味活動」接棒，300名車友開心樂活在鵬灣跨海大橋上運用單車技巧於賽道上上坡300秒內比快計時、下坡300秒內比慢樂活賽，享受自行車操控無與倫比的技巧速度感；當天同時舉辦「大鵬灣Cruising 30eat美食馬拉松」，活動串聯轄區景點、藝術美景及在地特色美食小吃，車友們需於300分鐘內完成美食馬拉松10-30點的品嚐、拍照打卡搓章，完成即可兌領完成紀念品，參與當天活動的好朋友更有機會可以抽到I phone和I pad等豐富大獎。

鵬管處表示，今年適逢管理處邁入25週年及同時歡喜迎接大鵬灣國際休閒特區再開啟，於系列活動中規劃了報名參加「雙雙對對Cruising」活動，只要曾在大鵬灣定情、求婚、拍婚紗照、結婚25天、25個月、25周年等等夫妻檔一起參加自行車活動，報名成功並經主辦單位徵選通過之25對夫妻檔，於活動當天穿著情侶裝出席，騎乘自行車至大鵬灣國際休閒特區海上教堂拍照，及參與雙雙對對Cruising粉紅幸福的泡泡氛圍，參加的25對戀人夫妻將可獲得2022年大鵬灣特色餐券及超值好禮！

即日起開始受理報名至9月30日止，鵬管處廣邀所有車友及喜歡自行車旅遊及喜歡美食的好朋友一趟Cruising大鵬灣！圖／業者提供

「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」正要開始，來一趟樂活自行車之旅，各組報名費300元，選手可獲得活動紀念T恤、美食兌換卷、保險、摸彩卷及紀念好禮等，此外大會也在10/8辦理選手之夜等精采表演，活動期間結合屏東觀光圈商家於大鵬灣國際休閒特區市集活動設攤，歡迎各路好手、喜愛騎乘單車及美食的朋友參與，一起用自行車運動騎聚、甩掉疫情！

活動詳情，請上交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處官網連結查詢 https://admin.taiwan.net.tw或者「大鵬灣Cruising 300活動」報名網https://www.bao-ming.com/eb/www/index.php

文 杜淑諭

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