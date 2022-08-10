大鵬灣Cruising 300自行車活動 單車騎聚大鵬灣歡樂趣

由交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處舉辦『大鵬灣Cruising 300自行車系列活動』活動將於今年10月8、9日 (星期六、日)於大鵬灣國際休閒特區拉開序幕，即日起開始受理報名至2022年9月30日止，廣邀所有車友及喜歡自行車旅遊及喜歡美食的好朋友一趟Cruising大鵬灣！

鵬管處表示，今年(111年)以「多元自行車路線」等主題延續交通部觀光局去年「自行車旅遊年」辦理，採以自行車趣味活動結合旅遊為主軸，展現大鵬灣國家風景區運動及美食觀光場域之氛圍，推廣大鵬灣環灣車道之優美景點及藝術風光，特舉辦『大鵬灣Cruising 300自行車系列活動』，Cruising代表著巡航、圍繞著大鵬灣處處美好景致的驚艷。

大鵬灣Cruising 300自行車系列活動將於大鵬灣國際休閒特區拉開序幕。圖／業者提供

首先登場的是10月8日「小騎士Slip Bike滑步車活動」，廣邀300組2-10歲小朋友滑行於大鵬灣國際休閒特區國際級賽道，享受乘風騎乘的樂趣，藉以培養學齡前兒童的平衡感發展、強健體能，從體育競賽活動中學習運動家的精神，10月9日則由「鵬灣橋趣味活動」接棒，300名車友開心樂活在鵬灣跨海大橋上運用單車技巧於賽道上上坡300秒內比快計時、下坡300秒內比慢樂活賽，享受自行車操控無與倫比的技巧速度感；當天同時舉辦「大鵬灣Cruising 30eat美食馬拉松」，活動串聯轄區景點、藝術美景及在地特色美食小吃，車友們需於300分鐘內完成美食馬拉松10-30點的品嚐、拍照打卡搓章，完成即可兌領完成紀念品，參與當天活動的好朋友更有機會可以抽到I phone和I pad等豐富大獎。

鵬管處表示，今年適逢管理處邁入25週年及同時歡喜迎接大鵬灣國際休閒特區再開啟，於系列活動中規劃了報名參加「雙雙對對Cruising」活動，只要曾在大鵬灣定情、求婚、拍婚紗照、結婚25天、25個月、25周年等等夫妻檔一起參加自行車活動，報名成功並經主辦單位徵選通過之25對夫妻檔，於活動當天穿著情侶裝出席，騎乘自行車至大鵬灣國際休閒特區海上教堂拍照，及參與雙雙對對Cruising粉紅幸福的泡泡氛圍，參加的25對戀人夫妻將可獲得2022年大鵬灣特色餐券及超值好禮！

即日起開始受理報名至9月30日止，鵬管處廣邀所有車友及喜歡自行車旅遊及喜歡美食的好朋友一趟Cruising大鵬灣！圖／業者提供

「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」正要開始，來一趟樂活自行車之旅，各組報名費300元，選手可獲得活動紀念T恤、美食兌換卷、保險、摸彩卷及紀念好禮等，此外大會也在10/8辦理選手之夜等精采表演，活動期間結合屏東觀光圈商家於大鵬灣國際休閒特區市集活動設攤，歡迎各路好手、喜愛騎乘單車及美食的朋友參與，一起用自行車運動騎聚、甩掉疫情！

活動詳情，請上交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處官網連結查詢 https://admin.taiwan.net.tw，或者「大鵬灣Cruising 300活動」報名網https://www.bao-ming.com/eb/www/index.php