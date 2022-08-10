精銳森林會帶員工玩非洲 邀金鐘主持人廖科溢談旅遊

國境解封在即，民眾期待「說走就走」出國旅行，精銳建設持續為員工充電，第46場「精銳森林會」邀請金鐘主持人廖科溢進行「我的非洲很有事」講座，將室內變身充滿非洲風情的下午茶空間，結合時下最流行的沉浸式體驗，讓精銳同仁聽講座、品茶點，有如置身國外。

「精銳森林會」第46場邀請到亞洲旅遊台旅遊節目《發現大絲路》主持人廖科溢，進行「我的非洲很有事」講座分享，他曾獲得第49屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」、第53屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」肯定，豐富的旅行經驗與生動活潑的講演風格，讓台下聽眾有如跟著他一起同遊中南美洲與非洲，增廣見聞外，也領略不同風格的美學素養。

「精銳森林會」第46場邀請獲得金鐘獎節目主持人獎主持人廖科溢，分享「我的非洲很有事」講座。圖/精銳建設提供

為搭配旅遊講座風格，精銳建設特地在室內布置下午茶，搖身一變成為充滿各種非洲元素的空間，不只佈置走非洲叢林風格，連餐點也融入非洲意象,包含如圓滑鵝卵石的精緻甜品、以芭蕉葉包裹的海鮮…，讓精銳同仁驚喜不已，紛紛拿出手機拍照。

精銳森林會「我的非洲很有事」講座，融入非洲意象茶點佈置。圖/精銳建設提供

遊歷過50多國的廖科溢，透露之前分享大多以校園學生族群居多，這是第一次進行企業分享，對於精銳建設用心製作各種打卡板，與特別為員工布置的非洲風情下午茶區，他特別讚賞，很開心能與大家一起有這樣「偽出國」的體驗。

講座一開始，廖科溢先從擁有豐富自然生態美景、圍繞著加勒比海的中南美洲開始，提到貝里斯、瓜地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、古巴等地的不同文化特色，分享了自己嘗試過的各種獨特小吃、與在加勒比海與鯊魚共游的美妙體驗，更比較了中美洲馬雅古文明遺留下來的金字塔，與古埃及文明的金字塔之間的區別，直呼：「中美洲國家真的十分迷人！」

廖科溢也彙整自己在肯亞、馬達加斯加、衣索比亞等非洲國家的遊歷經驗來與精銳同仁們分享，指出人們常誤以為非洲會讓人熱到受不了，「事實上只有10幾20度，是氣溫很舒適的地方」，更直言雖然非洲部分區域沒有馬路、只有泥石子路，常常顛簸到搭車會被戲稱是「非洲馬殺雞」，但事實上大城市的道路建設，其實都相當不錯，遠比外界想像的發達進步許多。

整場活動上，廖科溢妙語如珠、開了不少逗趣玩笑，讓台下聽眾笑聲不斷，度過愉快的午後時光，他也總結：「工作跟出去玩是不一樣的，有些時候，你真的要對很多東西有感覺，才能知道怎麼跟其他人分享」，藉由他的分享，帶給精銳同仁們不少嶄新的見識，也讓大家能用不同的視角來看待這個美麗的世界。

精銳建設總經理吳秋凉指出，「精銳森林會」，每次邀請各界精英的分享都讓人期待，至今舉辦了46場名人講座，透過演講者的視角，開拓精銳同仁的視野，廣泛涉獵精緻生活美學，對美的感知、鑑賞與創意的持續升級，就是精銳森林會核心價值與信念。