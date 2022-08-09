BMW世界盃業餘高球賽台北依德、台北鎔德預賽 蔡政宏贏得首場淨桿冠軍

2022年BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽台北依德、台北鎔德預賽今天（8/9）開打，將一連二天在桃園大溪高爾夫俱樂部盛大舉行！中午在該公司董事長簡金鎔鳴槍後，於中區和西區18洞同時開球，球場風和日麗，所有參賽BMW車主都打得興高采烈，氣溫雖高，但靠著堅持服務至上的依德和鎔德員工們以機動方式遊走各球洞之間補充冰飲和啤酒，卻也讓球友們備感溫馨，打起球來更添愉悅氛圍。

台北依德、台北鎔德這二場預賽係以「馭電鎔耀、依耀未來」為活動主題，並搭配在球場展出全新BMW iX以及BMW 520i M sport車款，讓每一位參賽者都能感受到BMW前瞻科技的極致美學和豪華駕馭的品牌價值。

台北依德、台北鎔德董事長簡金鎔頒獎給8/9預賽淨桿冠軍蔡政宏（右）。圖／業者提供

也難怪台北依德、台北鎔德得能在2021年榮獲「幸福企業金獎」、「全台最佳經銷商及最佳服務獎」，從賽前聯繫、會館接待及大方供應各式餐點、飲料及水果，再到完賽後的頒獎晚宴，無ㄧ不精心安排，簡董事長還趁頒獎空檔獻上三首拿手歌曲，贏得球友們掌聲喝采！

今天初賽（8/9）淨桿冠軍為蔡政宏，他將與今天另外11位，再加明天初賽12位共計24位成績優異球友晉級由BMW總代理汎德汽車於10月所舉辦的BMW世界盃台灣區決賽！